Hoewel PSV zaterdag tegen tien man van Vitesse pas laat het verschil maakte, had trainer Mark van Bommel toch complimenten over voor zijn ploeg. De Eindhovenaren zijn dankzij de 1-0-thuiszege na elf duels nog altijd zonder puntenverlies in de Eredivisie.

PSV greep de volle buit dankzij een intikker van Luuk de Jong in de 69e minuut, tot opluchting van Van Bommel. "Tegen tien man moet je proberen precies hetzelfde te blijven doen als tegen elf, maar dat is niet zo makkelijk."

Vitesse moest al na een kwartier met tien man verder, na een rode kaart voor Danilho Doekhi, die de doorgebroken Hirving Lozano vloerde. Met een man meer kreeg PSV maar weinig grote kansen.

"We hebben heel gedisciplineerd gespeeld, met veel geduld. Je ziet vaak dat teams tegen tien man andere dingen gaan doen dan normaal. Maar wij hebben niet geforceerd, we zijn met geduld blijven spelen", zei Van Bommel.

"Je moet ze omsingelen en zorgen dat je snel de bal terugkrijgt als je die verliest. Met hun snelle omschakeling is dat niet makkelijk. Vitesse heeft ook gewoon een heel goede ploeg. Ik ben blij dat we gewonnen hebben."

Bergwijn opgelucht dat PSV bekerkater wegspoelt

Steven Bergwijn kreeg in de eerste helft de grootste kans, maar de aanvaller slaagde er niet in om doelman Eduardo te omspelen, nadat hij na een fout van Martin Ödegaard alleen op de keeper af kon.

"Dat was gewoon een heel goede redding van de keeper", vond Bergwijn. "Meestal gaat een keeper in zo'n situatie met zijn handen naar de bal, maar hij deed het met zijn voet en pakte de bal knap. Ik denk niet dat ik het beter had kunnen doen."

De tweevoudig international vond dat Vitesse het zijn ploeg erg lastig maakte. "Ze maakten het goed klein, waardoor we erg weinig ruimte hadden. Ik denk wel dat wij te traag speelden in balbezit", zei hij.

"Maar we hebben het vertrouwen dat we altijd wel scoren. Er komt altijd wel een kansje en we hebben genoeg spelers die het af kunnen maken."

'Hebben bekerkater afgesloten'

Met de zege op Vitesse spoelde PSV het slechte gevoel van de blamage in de TOTO KNVB-beker tegen RKC Waalwijk (2-3 na verlenging) een beetje weg.

"Natuurlijk is de trainer boos geweest. Die wedstrijd hadden we gewoon moeten winnen. Maar we hebben het afgesloten en we moeten gewoon verder", zei Bergwijn.

PSV speelt dinsdag alweer in de Champions League op Wembley tegen Tottenham Hotspur. Volgende week zaterdag gaat de koploper in de Eredivisie op bezoek bij De Graafschap.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie