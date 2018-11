Vitesse-coach Leonid Slutsky was het zaterdagavond niet eens met de vroege rode kaart die Danilho Doekhi kreeg tijdens de 1-0-nederlaag tegen PSV. Met een man meer wist de koploper pas ver in de tweede helft het verschil te maken tegen de Arnhemmers.

"Ik vind het moeilijk om er iets over te zeggen en je kunt het eigenlijk beter niet aan mij vragen, want ik vind het altijd onterecht als een speler van mijn team een rode kaart krijgt", zei Slutsky.

Doekhi kreeg in de veertiende minuut rood van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, omdat hij de doorgebroken Hirving Lozano onderuit gleed. "Maar het was nog een erg lastige hoek voor Lozano. Daarom vind ik niet dat er sprake was van een grote scoringskans", zei de Russische trainer.

Slutsky was erg content met de manier van spelen van zijn ploeg in Eindhoven. "Ik kan me eigenlijk amper grote kansen voor PSV herinneren. Ik vind dat we wel een gelijkspel verdiend hadden, maar het zat ons niet mee vandaag."

De Russische coach loofde PSV, dat na elf duels nog altijd zonder puntenverlies is in de Eredivisie. "Ik vind ze echt een van de beste ploegen van Europa. Het is heel lastig om tegen PSV te spelen", zei de voormalig bondscoach van Rusland.

'Gözübüyük had PSV'er nooit rood gegeven voor zelfde overtreding'

Doekhi mocht van Vitesse niet met de pers praten. De club houdt spelers na een rode kaart altijd uit de media. Het was al de tweede keer dat hij rood kreeg in vijf Eredivisie-wedstrijden.

Het twintigjarige neefje van oud-international Winston Bogarde kreeg eerder tweemaal geel tegen Feyenoord. In de historie van de Eredivisie zijn er slechts twee andere spelers die twee keer rood kregen in hun eerste vijf wedstrijden: Bert Spee (VVV) en Hans Mulder (RKC Waalwijk).

Aanvoerder Bryan Linssen was het oneens met het wegsturen van zijn jonge ploeggenoot en kreeg geel van Gözübüyük wegens protesteren. "Ik weet zeker dat als dit aan de andere kant was gebeurd, dan was dit never nooit een rode kaart voor PSV geweest", zei de aanvaller.

"Tegen Feyenoord kreeg hij ook een rode kaart van Gözübüyük, maar dat was een persoonsverwisseling." Doekhi kreeg toen zijn tweede gele kaart van de arbiter, maar de overtreding werd gemaakt door zijn ploeggenoot Navarone Foor. "De scheidsrechter wil dat nog steeds niet toegeven", aldus Linssen, die niet blij was met het optreden van Gözübüyük in het Philips Stadion.

"Het zijn kleine dingetjes. Ödegaard krijgt een gele kaart voor een kleine overtreding en als een PSV'er de counter er uit haalt, is het geen geel. Maar kennelijk mag je daar tegenwoordig niks meer van zeggen."

Slutsky weet niets van vermeende interesse Sporting

Slutsky zei niets te weten over vermeende interesse van Sporting Lissabon. De Portugese club zou volgens media in dat land de voormalig bondscoach van Rusland al na een paar maanden weg willen plukken uit Arnhem.

"Ik heb niets gehoord en wil ook helemaal niet weg bij Vitesse", zei de 47-jarige coach, die met Vitesse zevende staat in de Eredivisie. "Ik heb hier een contract voor twee jaar getekend en heb het goed naar mijn zin."

