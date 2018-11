PSV is na elf wedstrijden nog altijd foutloos in de Eredivisie. De koploper won zaterdag de thuiswedstrijd tegen Vitesse, dat lang met tien man speelde, moeizaam met 1-0.

De ploeg uit Arnhem moest al na een kwartier met een tiental verder na een rode kaart voor Danilho Doekhi, maar Luuk de Jong wist dat numerieke overwicht pas twintig minuten voor tijd uit te drukken in de score: 1-0.

Daardoor breidt PSV zijn serie ongeslagen thuisduels in de competitie uit tot 37. De laatste nederlaag dateert van september 2016, toen Feyenoord met 0-1 won in Eindhoven. Mark van Bommel is nu bovendien pas de tweede trainer die zijn eerste elf duels in de Eredivisie weet te winnen. Morten Olsen deed dat in 1997 met Ajax.

De moeizame thuiszege is een opsteker na het bekerdebacle van vier dagen geleden. Met een B-elftal verloor PSV dinsdag in eigen huis van Keuken Kampioen Divisie-club RKC Waalwijk (2-3 na verlenging).

Met 33 punten uit elf duels hebben de Brabanders nog altijd vijf punten voorsprong op achtervolger Ajax, want de Amsterdammers wonnen later op de avond simpel met 2-0 van Willem II. Als nummer drie Feyenoord zondag in De Kuip VVV-Venlo verslaat, hebben de Rotterdammers 23 punten.

Voor PSV staan er tot de interlandperiode nog twee wedstrijden op het programma: dinsdag op Wembley tegen Tottenham Hotspur in de Champions League en volgende week zaterdag in Doetinchem tegen De Graafschap.

Doekhi krijgt tweede rode kaart in vijfde Eredivisie-duel

In de openingsfase was Vitesse gelijkwaardig aan PSV, maar dat veranderde na de rode kaart van Doekhi in de veertiende minuut. De verdediger haalde de doorgebroken Hirving Lozano onderuit.

Het was al de tweede rode kaart voor de twintigjarige Doekhi in zijn vijfde Eredivisieduel. Het neefje van oud-international Winston Bogarde kreeg eerder dit seizoen tweemaal geel tegen Feyenoord. Ook toen was Serdar Gözübüyük de scheidsrechter.

In de historie van de Eredivisie zijn er slechts twee andere spelers die twee keer rood kregen in hun eerste vijf wedstrijden: Bert Spee (VVV) en Hans Mulder (RKC Waalwijk).

Met een man meer had PSV veel balbezit, maar dat leverde slechts enkele grote kansen op. De grootste was voor Steven Bergwijn, die er na een fout van Martin Ödegaard niet in slaagde om Vitesse-doelman Eduardo te passeren.

De Portugese keeper voorkwam eerder ternauwernood een eigen doelpunt van Max Clark en zag Gastón Pereiro nipt naast koppen. Schoten van Bergwijn en Lozano gingen recht op Eduardo af.

De Jong breekt van dichtbij de ban

Na rust speelde PSV een stuk feller, maar lange tijd bleef Vitesse achterin zonder grote problemen op de been. Aan de overkant was spits Oussama Darfalou dicht bij de 0-1 nadat hij Daniel Schwaab aftroefde, maar PSV-doelman Jeroen Zoet keerde zijn schot.

In de 69e minuut brak De Jong eindelijk de ban. Hij dook bij een voorzet van Lozano op in de rug van mandekker Jake Clarke-Salter en tikte van dichtbij binnen. De topscorer van de Eredivisie staat nu op negen goals.

Even later kon Lozano na een fout van Thulani Serero op snelheid op het Vitesse-doel af, maar hij kreeg de bal niet langs Eduardo.

PSV bleef in de slotminuten slordig spelen en Bryan Linssen was nog dicht bij de gelijkmaker. De harde vrije trap van de aanvoerder van Vitesse ging een meter naast.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie