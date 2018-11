Ajax begint zaterdag met David Neres in de basis aan de thuiswedstrijd tegen Willem II. De Braziliaan krijgt van trainer Erik ten Hag de voorkeur boven Donny van de Beek.

In de afgelopen weken waren de rollen vaak omgedraaid en verscheen Van de Beek aan de aftrap en moest Neres genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Neres had afgelopen woensdag met een doelpunt nog een belangrijk aandeel in de 3-0-zege op Eerstedivisionist Go Ahead Eagles in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker.

Ajax speelt tegen Willem II verder met dezelfde namen als vorige week in de met eenvoudig 3-0 gewonnen Klassieker in eigen huis tegen aartsrivaal Feyenoord.

Onana en Tadic fit genoeg

André Onana en Dusan Tadic kampten deze week met wat pijntjes, maar beiden zijn fit genoeg om tegen Willem II in actie te kunnen komen.

Willem II start met Vurnon Anita in de basis. De middenvelder stond tussen 2005 en 2012 onder contract bij Ajax en kwam in die periode tot 152 optredens in het eerste elftal van de Amsterdammers.

Ajax-Willem II vangt zaterdag om 20.45 uur aan in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

Ajax en Willem II zijn na tien speelrondes de nummer twee en nummer dertien op de ranglijst van de Eredivisie met respectievelijk 25 en 10 punten.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Neres; Ziyech, Dolberg, Tadic.