Manchester United won zaterdag dankzij een doelpunt in blessuretijd bij Bournemouth (1-2), maar dat leidde allerminst tot vreugde bij José Mourinho. De manager is boos over het vertoonde spel van zijn ploeg.

"We speelden in defensief opzicht afschuwelijk slecht in de eerste helft. Slechter kon het niet. Deze mentaliteit bezorgt me nóg meer grijze haren", aldus de Portugees, die stoïcijns bleef zitten toen Marcus Rashford de winnende treffer maakte.

Bij rust mocht United niet mopperen met de 1-1-tussenstand, want Bournemouth was veel sterker. "We hadden wel met 5-2 of 6-2 achter kunnen staan. We verdedigden heel slecht", zei een gefrustreerde Mourinho.

"Ik heb het dan niet alleen over onze verdedigers, maar over het hele team. We waren overal op voorbereid, maar begonnen toch heel slecht aan de wedstrijd. Het zorgde voor instabiliteit van de ploeg. Ik was heel, heel boos in de rust."

De eerste helft was tekenend voor het United van dit seizoen, want de 'Red Devils' kunnen niet imponeren. De ploeg van Mourinho won slechts zes van de eerste elf wedstrijden en staat daarmee zevende in de Premier League.

'Leek alsof we niet tactisch trainen'

Mourinho zag niets van zijn tactische plannen terug in de eerste helft. "Het leek alsof we doordeweeks niet op tactiek trainen. Dat is wat mij betreft nog het ergste", aldus de tweevoudig Champions League-winnaar.

Na tien minuten in de tweede helft greep Mourinho in door Juan Mata en Fred naar de kant te halen voor Rashford en Ander Herrera. Tot zijn opluchting zag de 55-jarige Portugees dat het vervolgens beter ging.

"We hielden wel het geloof dat we de situatie konden omdraaien. De tweede helft was het tegenovergestelde van de eerste, na rust waren we juist gefrustreerd dat we de gecreëerde kansen niet konden afmaken. We hadden het eerder moeten beslissen."

Het uitduel met Bournemouth was voor United de opmaat naar een zware week, waarin twee belangrijke uitduels op het programma staan. Woensdag is Juventus de tegenstander in de Champions League en vier dagen later staat de stadsderby tegen Manchester City op het programma.

