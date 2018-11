Manchester United is zaterdag ontsnapt aan puntenverlies in de Premier League. De ploeg van manager José Mourinho won op bezoek bij AFC Bournemouth in extremis met 1-2.

De enerverende wedstrijd leek op een 1-1-gelijkspel af te stevenen, maar diep in de blessuretijd van de tweede helft maakte Marcus Rashford de winnende 1-2.

United was al snel op een 1-0-achterstand gekomen door een doelpunt van Callum Wilson, maar had de stand nog voor rust in evenwicht gebracht dankzij een treffer van Anthony Martial.

Nathan Aké had zoals gebruikelijk dit seizoen een basisplaats bij Bournemouth. De verdediger maakte de negentig minuten vol.

Lukaku ontbrak bij United

Romelu Lukaku ontbrak bij United. De Belgische spits liep vrijdag tijdens de afsluitende training een blessure op en wordt de komende dagen nader onderzocht.

United nestelde zich door de benauwde zege naast Bournemouth op de ranglijst. Beide hebben 20 punten uit 11 duels en zijn daarmee de nummers zes en zeven van Engeland.

Manchester City gaat aan kop met 26 punten, gevolgd door Liverpool (ook 26 punten maar minder doelsaldo), Chelsea (24 punten), Arsenal (22 punten) en Tottenham Hotspur (21 punten).

City (thuis tegen Southampton), Liverpool (uit tegen Arsenal), Chelsea (thuis tegen Crystal Palace), Arsenal (thuis tegen Liverpool) en Tottenham (uit tegen Wolverhampton Wanderers) komen later dit weekeinde nog in actie.

