Tottenham Hotspur heeft drie dagen voor de ontmoeting met PSV in de Champions League in de Premier League gewonnen bij Wolverhampton Wanderers (2-3). Leicester City zegevierde in de eerste wedstrijd sinds het overlijden eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha en de topper tussen Arsenal en Liverpool eindigde in 1-1.

Tottenham Hotspur gaf zaterdag op bezoek bij Wolverhampton Wanderers een ruime voorsprong nog bijna uit handen, maar nam wel de drie punten mee: 2-3. De Spurs nestelden zich daardoor weer op de vierde plaats in de Premier League, drie punten achter koploper Liverpool.

Erik Lamela opende in de 27e minuut de score na een combinatie met Son Heung-min, die al vroeg was ingevallen voor de geblesseerd geraakte Mousa Dembélé. Lucas Moura kopte kort daarna op aangeven van Kieran Trippier de 0-2 binnen.

Spits Harry Kane maakte na een uur de derde voor de Spurs, die in de slotfase nog in de problemen kwamen door twee overtredingen van de debuterende verdediger Juan Foyth. De Wolves kwamen terug tot 2-3 dankzij benutte strafschoppen van Rúben Neves en Raúl Jiménez, maar daar bleef het bij.

Tottenham Hotspur ontvangt PSV dinsdag op Wembley. Het eerste duel, twee weken geleden in Eindhoven, eindigde in 2-2.

Emotionele zege voor Leicester City in Wales

De wedstrijd tussen Cardiff en Leicester werd voorafgegaan door een minuut stilte, waarbij de spelers van de bezoekende club zichtbaar aangedaan waren. Voorzitter Srivaddhanaprabha kwam vorige week om toen hij met zijn helikopter crashte nabij het stadion van zijn club.

Demarai Gray maakte in de 55e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1. De aanvaller vierde dat met een boodschap ter ere van Srivaddhanaprabha op zijn shirt. De vreugde bij de Leicester-spelers, die de warming-up al in speciale shirts deden en net als de tegenstander een rouwband droegen, was enorm.

Na de wedstrijd reist de selectie van Leicester door naar Thailand, waar Srivaddhanaprabha bij een zeven dagen durende plechtigheid wordt begraven.

Dankzij de overwinning in Cardiff is Leicester de nummer tien van de Premier League. De landskampioen van 2016 heeft zestien punten na elf wedstrijden.

Lacazette voorkomt verlies Arsenal

Liverpool leek er in de topper tegen Arsenal met de winst vandoor te gaan, want de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kwam in Londen na een uur op voorsprong dankzij James Milner. Van Dijk had tot dat moment al twee grote kansen gehad.

In de slotfase redde Alexandre Lacazette een punt voor de thuisploeg. De Franse spits schoot vanuit een lastige hoek fraai raak: 1-1.

Door het gelijkspel leidt Liverpool met 27 punten uit elf duels nog wel in de Premier League, maar nummer twee Manchester City heeft een punt minder en speelt zondag nog thuis tegen Southampton. Arsenal is met 23 punten achter Chelsea (24 punten) de nummer vier.

Ook Chelsea en nummer vijf Tottenham Hotspur, dat 21 punten heeft, komen later dit weekend nog in actie.

Rashford bezorgt United zege

Eerder op de dag won United op bezoek bij Bournemouth in extremis met 1-2. De enerverende wedstrijd leek op een 1-1-gelijkspel af te stevenen, maar diep in de blessuretijd van de tweede helft maakte Marcus Rashford alsnog de winnende treffer.

United was al snel op een 1-0-achterstand gekomen door een doelpunt van Callum Wilson, maar had de stand nog voor rust in evenwicht gebracht dankzij een treffer van Anthony Martial.

Nathan Aké had zoals gebruikelijk dit seizoen een basisplaats bij Bournemouth. De verdediger maakte de negentig minuten vol. Romelu Lukaku ontbrak bij United. De Belgische spits liep vrijdag tijdens de afsluitende training een blessure op en wordt de komende dagen nader onderzocht.

Bournemouth en United zijn met allebei twintig punten de nummer zes en zeven van Engeland. Zonder Nederlandse inbreng eindigde Everton-Brighton & Hove Albion in 3-1, werd het 1-0 bij Newcastle United-Watford en was West Ham United met 4-2 te sterk voor Burnley.

