FC Barcelona heeft zaterdagavond vooral dankzij Luis Suárez drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano. De topclub won vlak voor tijd met 2-3. Eerder op de dag boekte Real Madrid de eerste competitiezege sinds eind september.

Laagvlieger Vallecano leek op weg naar een verrassing tegen Barcelona, dat wel al vroeg leidde dankzij de in vorm verkerende Suárez. José Pozo en Álvaro García zetten de wedstrijd op zijn kop namens de thuisploeg (2-1).

De tweede nederlaag van het Primera División-seizoen bleef Barcelona bespaard. In de 87e minuut tekende Ousmane Dembélé voor de 2-2 en vlak voor het eindsignaal scoorde Suárez opnieuw.

De Uruguayaan maakte een week geleden tegen Real Madrid al een hattrick, scoorde zes keer in de laatste drie competitieduels en staat in totaal op negen treffers in La Liga.

Eerder op de dag kreeg Barcelona goed nieuws uit Leganés, waar concurrent Atlético Madrid punten morste: 1-1. De ploeg van coach Diego Simeone kwam nog op 0-1 dankzij Antoine Griezmann, maar in de slotfase maakte Guido Carrillo gelijk.

In de top van de Spaanse competitie leidt Barcelona met 24 punten, voor Atlético en het verrassende Deportivo Alavés, die allebei twintig punten hebben. Alavés speelt zondag nog.

Real wint eindelijk weer

In Madrid boekte Real onder interim-coach Santiago Solari eindelijk een overwinning in de competitie, al werd het verschil pas in de slotfase gemaakt. Invaller Vinícius Júnior en Sergio Ramos (strafschop) maakten pas in respectievelijk de 83e en 88e minuut de doelpunten.

Real won pas voor het eerst sinds 22 september in competitieverband. Vorige week werd er nog met liefst 5-1 verloren bij aartsrivaal Barcelona, wat trainer Julen Lopetegui zijn baan kostte. Soleri neemt de honneurs waar tot de club een opvogler heeft gevonden.

Onder Solari werd woensdag al een bekerzege op derdedivisionist Melilla (0-4) geboekt. Real steeg door de overwinning op de subtopper naar de zesde plaats in de Primera División. De 'Koninklijke' geeft zeven punten toe op Barça.

Juventus blijft ongenaakbaar in Italië

In de Italiaanse Serie A is Juventus vooralsnog niet te stoppen. De 'Oude Dame' is nog zonder nederlaag en boekte zaterdag tegen Cagliari de tiende zege in elf duels: 3-1.

De overwinning kreeg vroeg gestalte, want al binnen de minuut scoorde gelegenheidsaanvoerder Paulo Dybala. João Pedro maakte gelijk, maar nog voor rust werd het 2-1 door een eigen goal van Filip Bradaric.

Cristiano Ronaldo speelde de hele wedstrijd namens Juventus, maar scoorde niet. Vlak voor tijd zag de vedette wel dat Juan Cuadrado de derde treffer maakte namens de thuisploeg.

Invaller Justin Kluivert speelde met AS Roma met 1-1 gelijk bij Fiorentina. Roma kent een moeizaam seizoen en staat achter Juventus (31 punten), Internazionale, Napoli (allebei 25), Milan, Lazio (allebei 18) en Fiorentina zevende met zestien punten.

