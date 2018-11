Erwin Koeman blijft graag aan als hoofdtrainer van Fenerbahçe. De interim-coach leidde zijn ploeg vrijdag naar een gelijkspel tegen Galatasaray (2-2).

De 57-jarige Koeman nam bij de Turkse topclub de leiding over van Phillip Cocu, die na tegenvallende resultaten werd ontslagen. Koeman was samen met Chris van der Weerden assistent van Cocu, maar mocht als interim-trainer aanblijven.

Tegen Galatasaray leek het op een sof uit te lopen, nadat de thuisclub op een 2-0-voorsprong kwam, mede door een treffer van de Nederlandse middenvelder Ryan Donk. Via Mathieu Valbuena en Jailson pakte 'Fener' alsnog een punt.

Koeman hoopt dat het daar niet bij blijft. "Maar alleen de voorzitter kan bepalen wat er nu gebeurt. Chris en ik hebben een contract bij de club en doen ons werk. Hopelijk horen we snel hoelang dit zo verder gaat. Misschien eindigt het maandag, misschien volgende week. Hoe dan ook blijven we ons best doen."

'Met meer geluk hadden we gewonnen'

Volgens de oud-international had Fenerbahçe meer verdiend dan één punt. "We kregen ook in de eerste helft de betere kansen, maar Galatasary scoorde. Ook na de 2-0 zijn we in ons plan blijven geloven en komen we op 2-1. De 2-2 was meer dan verdiend en eigenlijk kan ik niet geloven dat we de wedstrijd niet hebben gewonnen."

Koeman stelde dat hij niet veel heeft aangepast ten opzichte van de tactiek van zijn voorloper. "Phillip en ik zijn allebei Nederlands, we houden allebei van technisch verzorgd voetbal. Fenerbahçe heeft gewoon veel pech gehad de laatste tijd en als coach heb je vaak wat geluk nodig. Met wat meer fortuin hadden we vandaag gewonnen."

Een wijziging die Koeman wel doorvoerde, was de basisplaats voor Mathieu Valbuena, die onder Cocu bankzitter was. De Fransman benutte in de tweede helft een strafschop. "Ik heb de beslissing van Phillip altijd gerespecteerd, omdat hij de hoofdcoach was. Maar nu ben ik de trainer en neem ik de beslissingen."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig