Na zeven competitieduels zonder zege was het vrijdag eindelijk weer raak voor FC Groningen. De ploeg won met 2-4 bij Excelsior en dat leidde tot opluchting bij trainer Danny Buijs.

FC Groningen is door de zege in Kralingen in ieder geval voor één dag van de laatste plaats af. "Dit is super lekker", zei Buijs na afloop tegen RTV Noord. "Ik durfde de afgelopen tijd bijna niet op Teletekst te kijken."

De debuterende coach hoopt dat zijn ploeg deze lijn de komende tijd door kan trekken. "Het is zaak om dit de komende weken door te zetten. De enige manier om definitief onderin weg te komen, is wedstrijden te blijven winnen. Dat hebben we vandaag op een goede manier gedaan."

Groningen dankte de zege aan treffers van Mimoun Mahi, Ritsu Doan, Mateo Cassierra en Jannik Pohl. Met name de inbreng van Mahi werd door Buijs gewaardeerd. "Hij is een speler met exceptionele kwaliteiten, dat laat hij nu ook zien."

Groningen maakt er voor het eerst vier

Het was bovendien de eerste keer dit seizoen dat Groningen vier keer scoorde in een duel. "Ik dacht: wat maken we nu mee? Normaal maken we er eentje, nu vier. En het hadden er zelfs meer moeten zijn, want we laten nog een paar kansen liggen."

Groningen was vorige week al dicht bij een stunt, toen PSV op bezoek kwam. De Eindhovenaren werden op achterstand gezet, maar pakten in de slotfase alsnog de volle buit (1-2). "Dat duel hebben we meegenomen, zowel het positieve als het balende gevoel", erkende Buijs. "Vandaag is ook positief, maar we moeten door. Dit is pas het begin."

Ondanks de desastreuze seizoensstart heeft Buijs zich weinig zorgen gemaakt over zijn baan. "Ik heb niet te klagen gehad over de steun die ik heb gehad. Het is ook mooi dat de supporters mijn naam scandeerden, daar werd ik bijna emotioneel van. Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed, dus dat geeft een goed gevoel."

