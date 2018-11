Manchester City en Paris Saint-Germain zijn zich van geen kwaad bewust, nadat vrijdag via Football Leaks naar buiten kwam dat beide clubs via schimmige sponsorconstructies de regels omtrent Financial Fair Play (FFP) zouden hebben omzeild.

Beide clubs, gesteund door rijke Arabische eigenaren, zouden hun inkomen extra hebben opgeblazen door sponsorinkomsten groter te maken dan ze daadwerkelijk zijn. Door hogere sponsorinkomsten konden beide clubs meer geld uitgeven aan nieuwe spelers.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino, destijds nog actief voor de UEFA, zou zijn fiat daarvoor gegeven hebben, hoewel dergelijke afspraken ingaan tegen het principe van FFP, dat stelt dat sponsorgelden marktconform moeten zijn.

Paris Saint-Germain laat in een verklaring weten dat de club altijd "voorbeeldig" heeft meegewerkt aan de regels. Wel laat vicevoorztter Jean Claude Blanc weten dat hij vindt dat de regels op de verkeerde manier worden gebruikt, maar vooral het doel hebben om "nieuwe clubs" tegen te werken belangrijke toernooien te winnen.

City wil zelfs helemaal niet inhoudelijk op de aantijgingen ingaan. De Engelse topclub noemt de stukken "uit de context gehaald". "De poging om de reputatie van de club te beschadigen is duidelijk vooropgezet."

Ook de FIFA reageert fel. "Het is duidelijk dat de artikelen maar één doel hebben en dat is een poging om het leiderschap van de FIFA te ondermijnen, en dat van president Infantino in het bijzonder. De FIFA verwelkomt eerlijke en bedachtzame onderzoeksjournalistiek, maar vraagt wel om een waarheidsgetrouw beeld van het werk dat we doen."