FC Groningen heeft vrijdagavond de tweede zege van het Eredivisie-seizoen geboekt. In een vermakelijke wedstrijd werd Excelsior in Rotterdam met 2-4 opzijgezet.

Het was voor de ploeg van de geplaagde trainer Danny Buijs de eerste overwinning in ruim twee maanden. Op 25 augustus was de 'Trots van het Noorden' met 0-1 te sterk voor De Graafschap.

Na een half uur zat Groningen al op rozen bij Excelsior. In de 26e minuut verzorgde Mimoun Mahi met een mooi schot de openingstreffer en nog geen drie minuten later maakte Ritsu Doan er met een fraaie knap 0-2 van.

Toch bleef het spannend, want nog in de eerste helft maakte Ryan Koolwijk de aansluitingstreffer. De middenvelder van Excelsior vond de verre hoek met een fraaie omhaal.

Vroeg in de tweede helft werd de marge weer twee, want Ajax-huurling Mateo Cassierra maakte met een bekeken bal zijn eerste goal voor Groningen. Vervolgens was het weer de beurt aan Excelsior (penalty Luigi Bruins), maar het slotakkoord was voor Groningen-invaller Jannik Pohl, die van dichtbij scoorde.

NAC nieuwe hekkensluiter

Groningen heeft door de overwinning in het Van Donge & De Roo Stadion nu zeven punten uit elf duels, waarmee het van de achttiende naar de zeventiende plek klimt. NAC Breda, dat zaterdag in eigen huis Heracles Almelo treft, is de nieuwe hekkensluiter.

Het Excelsior van trainer Adrie Poldervaart presteert wisselend, maar doet het met een tiende plek prima in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben twaalf punten.

De tweede overwinning van het seizoen betekent voor de Groningers een prettige aanloop naar de 'Derby van het Noorden' tegen sc Heerenveen, die volgende week zondag op het programma staat. Excelsior speelt tegen Ajax dan opnieuw een thuiswedstrijd.

