Sparta Rotterdam heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie een 0-2-uitzege geboekt op MVV Maastricht. In Enschede was FC Twente met 3-1 te sterk voor RKC Waalwijk.

In De Geusselt maakte Lars Veldwijk beide doelpunten voor Sparta tegen MVV. De spits opende al na vijf minuten de score voor de Rotterdammers en verdubbelde de marge negen minuten voor tijd na geklungel in de verdediging van de Limburgers.

Dankzij de overwinning neemt Sparta in ieder geval voor even koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Henk Fraser, die vorige week de eerste periodetitel pakte, heeft één punt voorsprong op Go Ahead Eagles, dat zondag nog op bezoek gaat bij Telstar.

In de Grolsch Veste zorgde Peet Bijen na iets meer dan een kwartier spelen voor de openingstreffer. Zeven minuten voor rust maakte Aitor Cantalapiedra er 2-0 van.

Invaller Michael Maria breidde de voorsprong negen minuten voor tijd verder uit. In blessuretijd redde Dylan Seys de eer voor RKC, dat afgelopen dinsdag in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker nog voor een stunt zorgde door PSV uit te schakelen.

Twente staat derde en heeft evenveel punten als Go Ahead, maar de Tukkers hebben een iets minder doelsaldo dan de Deventenaren.

Roda ontsnapt aan blamage in Utrecht

Roda JC ontsnapte aan een blamage bij Jong FC Utrecht. De Limburgers wonnen dankzij een doelpunt van Mario Engels in de slotfase met 1-2 bij de hekkensluiter. De ploeg uit Kerkrade bezet de negende plek op de ranglijst.

Almere City FC pakte voor het eerst in vier competitieduels weer eens de drie punten. De Flevolanders wonnen dankzij twee treffers van Edoardo Soleri met 1-2 bij Helmond Sport en staan vierde op vier punten van Sparta.

In Leeuwarden ging Jong Ajax met 2-1 onderuit bij SC Cambuur. Justin Mathieu maakte beide doelpunten voor de Friezen, waarvan één uit een strafschop. De aanvaller ontving een kwartier voor tijd ook zijn tweede gele kaart.

Jong Ajax profiteerde vrijwel direct van de overtalsituatie door een doelpunt van Noa Lang. De Amsterdammers stonden op dat moment al met tien man door een tweede gele kaart voor Sven Botman kort na rust.

In de andere twee wedstrijden van vrijdagavond won TOP Oss de Brabantse derby tegen FC Eindhoven met 2-0 en was FC Volendam met 1-2 te sterk voor FC Dordrecht.

