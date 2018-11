Fenerbahçe heeft vrijdag in het eerste duel sinds het ontslag van trainer Phillip Cocu een punt gepakt tegen rivaal Galatasaray: 2-2. In Portugal kende Benfica een slechte generale voor het Champions League-duel met Ajax.

In Turkije kwam Fenerbahçe in het Türk Telekom Stadyumu knap terug van een achterstand tegen Galatasaray. Halverwege was het 1-0 door een doelpunt van oud-AZ-speler Ryan Donk. Vlak na rust leek het zwalkende Fenerbahçe door een treffer van Martin Linnes op een nieuwe nederlaag af te stevenen.

Het elftal van interim-coaches Erwin Koeman en Chris van der Weerden bleek echter veerkrachtig, want na ruim een uur benutte Mathieu Valbuena een strafschop en zes minuten daarna zorgde de Braziliaan Jailson zelfs voor de gelijkmaker. Daar bleef het bij.

De 47-jarige Cocu werd zondag na vier maanden ontslagen bij Fenerbahçe. Dat nieuws volgde nog geen half uur na de 1-3-nederlaag tegen Ankaragücü. In afwachting van een opvolger nemen assistenten Koeman en Van der Weerden de honneurs waar.

Cocu kwam afgelopen zomer over van PSV en begon in de competitie nog met een overwinning, maar daarna ging het snel minder. De formatie uit Istanboel won onder zijn leiding slechts een van de laatste negen competitieduels. Ook Europees presteerde Fenerbahçe ondermaats.

Ondanks het gelijkspel tegen Galatasaray is Fenerbahçe nog altijd de nummer vijftien van de Turkse competitie met tien punten uit elf duels. Galatasaray geeft als nummer twee een punt toe op Istanbul Basaksehir, dat dit weekend de topper tegen Besiktas speelt.

Benfica kent slechte generale voor duel met Ajax

In Portugal ging Benfica in het Estádio da Luz verrassend met 1-3 onderuit tegen middenmoter Moreirense. Voor de ploeg uit Lissabon betekende het de tweede competitienederlaag van het seizoen.

Jonas bracht Benfica nog wel op voorsprong, maar Chiquinho, Pedro Nuno en Mamadou Ndiaye scoorden nog voor rust voor Moreirense. Benfica eindigde het duel met tien man vanwege een rode kaart voor Jardel.

Ajax gaat woensdag op bezoek bij Benfica voor een duel in de groepsfase van de Champions League. Halverwege de groepsfase hebben Ajax en Bayern München vier punten meer dan de concurrent uit Portugal. De Amsterdammers overwinteren bij winst op Benfica in de Champions League.

FC Porto en Sporting Braga kunnen Benfica dit weekend in eigen land op een achterstand van vier punten zetten. FC Porto gaat zaterdag op bezoek bij CS Marítimo en Sporting Braga staat zondag voor een thuiswedstrijd tegen Vitória Setúbal

PSG vestigt record met twaalfde zege op rij

In Frankrijk versloeg Paris Saint-Germain nummer twee Lille met 2-1. Daarmee boekte de regerend landskampioen zijn twaalfde zege op rij in de Ligue 1.

PSG vestigde een nieuw record. Nog nooit won een club de eerste twaalf competitieduels in de hoogste divisie van Frankrijk, Spanje, Engeland, Italië en Duitsland. Tottenham Hotspur sloot in het seizoen 1960/61 wel de eerste elf duels in de Premier League met winst af.

Kylian Mbappé was weer de grote man bij PSG. De aanvaller opende in de zeventigste minuut de score en bereidde veertien minuten later ook het tweede doelpunt van Neymar voor. Nicolas Pépé benutte in blessuretijd nog een strafschop voor Lille.

Paris Saint-Germain heeft nu al een voorsprong van elf punten op naaste belager Lille.

Mertens wijst Napoli de weg met hattrick

In Italië heeft Dries Mertens van zich doen spreken namens Napoli. De oud-PSV'er droeg met een hattrick bij aan een 5-1-overwinning op laagvlieger Empoli.

Bij rust was het 2-0 door Lorenzo Insigne en Mertens, waarna Francesco Caputo vroeg in de tweede helft iets terugdeed. De zege van Napoli kwam echter nooit in gevaar. Mertens, oud-Ajacied Arek Milik en opnieuw Mertens voerden de score op.

Dankzij de simpele winst blijft Napoli als nummer twee in het spoor van koploper Juventus, dat drie punten meer heeft. 'De Oude Dame' komt zaterdag nog wel in actie in de elfde speelronde. In Turijn is middenmoter Cagliari de tegenstander.

Assist Willems bij ruime zege Frankfurt

In Duitsland leverde Jetro Willems met een assist een bijdrage aan een ruime zege van Eintracht Frankfurt op VfB Stuttgart: 0-3. De Nederlander gaf in de slotfase de voorzet bij de laatste treffer van Nicolai Müller. Willems stond op dat moment pas twee minuten in het veld.

De andere doelpunten van Frankfurt kwamen op naam van voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller en Ante Rebic. Jonathan de Guzmán deed de hele wedstrijd mee bij de bezoekers.

Frankfurt bezet de derde plek in de Bundesliga. De 'Adlerträger' hebben vier punten achterstand op koploper Borussia Dortmund, die zaterdag nog op bezoek gaat bij VfL Wolfsburg. Stuttgart is met slechts vijf punten hekkensluiter.

