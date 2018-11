Zestien Europese topclubs werken naar verluidt aan de invoer van een Super League, die in 2021 van start moet gaan. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van onder meer NRC Handelsblad.

Toonaangevende internationale media kregen de documenten in handen via klokkenluidersplatform Football Leaks. Deelnemers aan de Super League zouden zelfs overwegen uit de nationale competitie te stappen.

Ajax, PSV en Feyenoord horen niet bij de eliteploegen. Het betreft Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, ​​Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, FC Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Internazionale en AS Roma.

De geruchten over een nieuwe Super League zijn niet nieuw. Veel grote clubs zijn ontevreden over de verdeling van de inkomsten in de Champions League. Ook vinden ze het maar niets dat er in de eerste ronde van het miljoenenbal nog middelmatige ploegen actief zijn.

Ze denken meer geld te verdienen met een exclusieve competitie. Volgens Football Leaks heeft een adviesbureau vorige maand met Real Madrid over de Super League gesproken. De zestien deelnemers zouden binnenkort worden uitgenodigd om een intentieverklaring te ondertekenen.

Super League nadelig voor Nederlandse clubs

Voor Nederlandse clubs zou de invoering van de Super League een slechte zaak zijn. Zij zullen financieel en sportief verder achterop raken, zolang ze niet mogen deelnemen. Sponsoren en televisiemaatschappijen trekken vooral de beurs voor de echte topploegen.

Het is onbekend of clubs ook kunnen degraderen uit de nieuwe Super League. Mogelijk krijgen de elf initiatiefnemers - Real, Barcelona, United, Bayern, Chelsea, Arsenal, Juventus, PSG, City, Liverpool en Milan - een beschermde status.

Het toernooi krijgt in ieder geval eigen scheidsrechters, eigen sancties op overtredingen en eigen financiële regels.

Overigens zegt Bayern in een verklaring niets van de plannen te weten. "We hebben niet deelgenomen aan onderhandelingen en weten niet waarom we genoemd worden", aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Zolang ik deze club leid, blijven we in de Bundesliga en blijven we ook aan de competities van de UEFA deelnemen."

'Infantino hielp PSG en City'

Uit de documenten van Football Leaks komt verder naar voren dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino in zijn tijd als secretaris-generaal van de UEFA topclubs PSG en City zou hebben geholpen met het omzeilen van de regels op het gebied van Financial Fair Play (FFP).

In 2014 gaf Infantino zijn fiat aan de twee steenrijke clubs om honderden miljoenen te blijven ontvangen via zwaar overgewaardeerde sponsorcontracten met bevriende partijen. Dit gaat tegen het principe van het FFP in, dat stelt dat sponsorgelden marktconform moeten zijn.

Infantino onderhandelde met de directies van PSG en City en kwam tot een akkoord. De extra inkomsten uit de bevriende sponsoring zouden niet openbaar worden gemaakt, wat ook indruist tegen het FFP.