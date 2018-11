Hoewel Feyenoord dit seizoen wisselend presteert en in de Eredivisie al veel toegeeft op PSV en Ajax, merkt trainer Giovanni van Bronckhorst dat het niveau van zijn ploeg stijgt.

Feyenoord kwam zondag matig voor de dag in De Klassieker en verloor met 3-0 van Ajax, maar herstelde zich donderdag in het bekerduel met ADO Den Haag (5-1-winst). Zondag wacht VVV-Venlo in de Eredivisie.

"Ik denk dat we langzaam terugkomen naar het niveau waarop we moeten spelen. Zo'n overwinning als gisteravond draagt daar natuurlijk aan bij", zei Van Bronckhorst vrijdag in zijn vooruitblik op het duel met VVV in De Kuip.

"We legden tegen ADO veel tempo in de wedstrijd en hebben onze spelers in hun kracht laten spelen. Dat is de dynamiek en het tempo dat ik in mijn team wil zien. We lieten de bal snel rondgaan. Met snelle passing kun je je tegenstander kapotspelen. Zondag verwacht ik eenzelfde soort wedstrijd."

Van Bronckhorst hoopt dat Feyenoord constanter wordt. "Het niveau dat we kunnen bereiken, moeten we elke wedstrijd halen. Het wordt niet makkelijk met deze concurrentie, maar je moet altijd het geloof houden."

'Jörgensen wordt weer belangrijk'

De Feyenoord-coach ging ook in op de situatie van spits Nicolai Jörgensen, die na blessureleed op zoek is naar zijn vorm en daar donderdag een grote stap in zette met drie treffers tegen ADO.

"Nicolai is dit seizoen met een achterstand begonnen, maar hij wordt nu weer steeds alerter en belangrijk voor ons. Hij maakte tegen ADO bij de 1-1 een echte spitsengoal", aldus de 43-jarige Rotterdammer. "Zijn hattrick is heel goed voor hem. Nicolai ging mee in de positieve reactie van het team na de vroege achterstand."

Voor het duel met VVV wil Van Bronckhorst zich niet blindstaren op PSV en Ajax, die er in de Eredivisie veel beter voor staan dan Feyenoord. "Ik kan veel vergelijkingen met die clubs maken, maar voetbal wordt niet op die lijstjes bepaald. Ik moet gewoon het maximale uit deze groep halen."

De wedstrijd tussen Feyenoord en VVV begint zondag om 16.45 uur. Exact een week later gaat de vijftienvoudig landskampioen op bezoek bij concurrent Heracles Almelo, dat momenteel vierde staat.

