Ajax-trainer Erik ten Hag is tevreden over de manier waarop David Neres met zijn reserverol omgaat. De Braziliaanse aanvaller was in het begin van het seizoen van een basisplaats verzekerd, maar moet de laatste duels genoegen nemen met een plek op de bank.

"Op het veld straalt Neres plezier uit en levert hij kwaliteit. Doordat hij niet bij de pakken neer gaat zitten, toont hij aan dat hij meer dan een basisspeler is", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met Willem II.

De 21-jarige Neres zat begin vorige maand in de thuiswedstrijd tegen AZ (5-0) voor het eerst op de bank en behoorde daarna ook in de gewonnen duels met sc Heerenveen (0-4), Benfica (1-0) en Feyenoord (3-0) niet tot de basiself.

Afgelopen woensdag in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0) mocht Neres zich weer bewijzen als basisspeler en gaf hij direct zijn visitekaartje af door de openingstreffer aan te tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Ten Hag vindt dat er soms te veel aandacht wordt gegeven aan spelers die een keer op de bank belanden. "Jullie (de media, red.) willen graag extra uitvergroten hoe ontevreden een wisselspeler is", zei de lichtelijk geërgerde coach.

"Welke speler is er nou wel tevreden als hij wissel staat? Het is heel normaal dat je bij een topclub meer dan elf basisspelers hebt. Soms zit een speler op de bank en dat moet geaccepteerd worden. Dat heeft Donny van de Beek eerder dit seizoen ook prima gedaan."

Ten Hag beschikt over vrijwel fitte selectie

Tegen Willem II kan Ten Hag over een vrijwel fitte selectie beschikken. Alleen de licht geblesseerde Maximilian Wöber is een twijfelgeval. Van de al langer geblesseerde Daley Sinkgraven wordt verwacht dat hij nog dit jaar de groepstraining hervat.

Nummer twee Ajax, dat vijf punten minder heeft dan koploper PSV, kan zaterdag al de zesde zege op rij boeken in de Eredivisie. De wedstrijd tegen nummer dertien Willem II begint om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

