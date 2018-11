Manchester United moet de landstitel volgens coach José Mourinho even uit het hoofd zetten. Mourinho vindt dat zijn spelers zich nu vooral moeten richten op een plek bij de beste vier en dus een ticket voor de Champions League.

Onder leiding van de bekritiseerde Portugees is United dit seizoen middenmoter. De 'Red Devils' staan achtste, met vijf punten minder dan nummer vier Arsenal. Rivaal Manchester City is koploper met negen punten meer.

Over de titel praat Mourinho momenteel even niet. "Dat moet je niet doen als je niet eens in de top vier staat. Je moet nu vooral kijken naar de situatie waar we ons in bevinden. Belangrijkste is dat we nu punten pakken die ons een betere positie moeten verschaffen."

Manchester United staat zaterdag tegenover Bournemouth. Deze ploeg staat zesde. Bij een zege kan United Bournemouth voorbij. "Tot het eind van december is ons doel vooral om ons op onszelf te richten. We moeten keihard blijven werken."

United in de winter de markt op

Vanaf januari mogen de clubs de markt weer op, aangezien dan de winterse transferperiode begint. Mourinho heeft van de clubleiding al te horen gekregen dat hij aan versterkingen mag denken. Vooral een centrumverdediger is hard nodig.

"Maar daar ben ik nu nog niet mee bezig", zei Mourinho vrijdag. "Ik praat liever over de spelers die ik heb en hoe ik ze kan verbeteren."

Tegen Bournemouth kan Mourinho in ieder geval weer over twee belangrijke krachten beschikken. Jesse Lingard en Alexis Sánchez zijn volledig fit na liesblessures. Beide spelers zaten afgelopen weekend al op de bank, maar waren toen eigenlijk nog niet pijnvrij.

"Het gaat een stuk beter met ze dan vorige week. Ze waren er toen vooral bij om het team te steunen, maar voor zaterdag is het een ander verhaal. Ze hebben de hele week meegetraind en zijn klaar om te spelen."

Het duel in de Premier League tussen Bournemouth en Manchester United begint zaterdag om 13.30 uur.

