Manchester City kan opnieuw langere tijd niet over Kevin De Bruyne beschikken. De Belgische middenvelder heeft donderdag in het duel in de League Cup met Fulham (2-0-zege) een nieuwe knieblessure opgelopen.

De Bruyne was pas net weer hersteld van een blessure aan zijn rechterknie, waardoor hij al twee maanden aan de kant staat. Tegen Fulham viel hij uit met klachten aan zijn linkerknie.

De international liet zich na het duel onderzoeken. Daaruit kwam naar voren dat schade heeft opgelopen aan een knieband, waardoor hij vijf tot zes weken aan de kant staat.

De Bruyne mist door de kwetsuur vermoedelijk de drie resterende duels in de groepsfase van de Champions League. Ook de interlands van België deze maand en onder meer de topduels in de Premier League met Manchester United (11 november) en Chelsea (8 december) gaan aan zijn neus voorbij.

De Bruyne geblesseerd na valpartij Fosu-Mensah

Coach Josep Guardiola maakte zich na het duel al zorgen over zijn pupil. "Ik weet niet hoe het ervoor staat, hij wordt onderzocht", zei de Catalaan na de wedstrijd. "Hij liet juist zien weer helemaal terug te zijn. Ik hoop dat het niets ernstigs is."

De Bruyne ging in de slotfase van het veld, nadat Oranje-international Timothy Fosu-Mensah van Fulham even daarvoor ongelukkig op zijn knie was beland.

De middenvelder heeft door al het blessureleed dit seizoen pas vier wedstrijden gespeeld. Hij maakte op 20 oktober tegen Burnley zijn rentree. Hij speelde wel mee in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Arsenal.

