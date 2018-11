Jordy Clasie krijgt steeds meer het gevoel dat hij zijn niveau uit zijn eerste periode bij Feyenoord nadert. De middenvelder merkt alleen dat zijn wedstrijdritme nog te wensen overlaat.

"Je ziet bij mij wat het met een voetballer kan doen als je bijna niet speelt", zei Clasie donderdagavond na de met 5-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag. "Het ritme dat ik gewend was, ben ik kwijtgeraakt."

"Ik merk het nu nog steeds bij bepaalde momenten in een wedstrijd, zoals bij het druk zetten. Het duurt langer dan ik had gedacht en gehoopt om dat gevoel terug te krijgen. De laatste weken gaat het gelukkig wat beter, dat is positief."

De nu 27-jarige Clasie speelde tussen 2011 en 2015 al in de hoofdmacht van Feyenoord, waar hij uitgroeide tot vaste kracht én aanvoerder. Drie jaar geleden dwong hij een transfer af naar Southampton, maar bij de Premier League-club kwam hij slechts sporadisch aan spelen toe.

'Hopelijk heb ik stijgende lijn nu te pakken'

In het seizoen 2017/2018 verkaste Clasie op huurbasis naar Club Brugge, waar hij eveneens vooral genoegen moest nemen met invalbeurten. Bij Feyenoord hoopt de middenvelder zijn oude niveau weer terug te krijgen.

"Daar werk ik hard voor en hopelijk heb ik de stijgende lijn nu te pakken", zegt Clasie. "Met veel beweging probeer ik vaak aan de bal te komen. Ik wil het spel versnellen of verleggen. Dat gaat steeds beter. Ik zit natuurlijk nog steeds niet op mijn oude niveau, maar ik werk hard om dat terug te krijgen. Het kan alleen maar beter gaan."

De zeventienvoudig international van Oranje stond dit seizoen tot dusver in alle competitiewedstrijden aan de aftrap, maar kan onmogelijk terugkijken op een goede start van zijn tweede periode bij Feyenoord.

'We zitten niet in onze beste fase'

De Rotterdammers werden al in de derde voorronde van de Europa League uitgeschakeld en staan na tien wedstrijden al tien punten achter op koploper PSV. Afgelopen zondag werd kansloos met 3-0 van Ajax verloren.

"Die nederlaag tegen Ajax dreunde wel een paar dagen na, maar we kunnen daar niet in blijven hangen", waarschuwt Clasie. "We zitten niet in onze beste fase, eigenlijk het hele seizoen al niet. Laten we hopen dat de gewonnen bekerwedstrijd tegen ADO weer een beetje vertrouwen geeft."

Nummer drie Feyenoord hervat de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. De Limburgers staan verrassend zesde op de ranglijst met een achterstand van vijf punten op de Rotterdammers.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie