Hakim Ziyech is uitgeroepen tot Speler van de Maand in oktober in de Eredivisie. De middenvelder van Ajax hield op basis van de statistieken het sc Heerenveen-duo Michel Vlap en Sam Lammers achter zich.

Ziyech dankt zijn uitverkiezing mede aan de drie doelpunten die hij afgelopen maand maakte. Hij scoorde in alle drie de wedstrijden die hij speelde. Ajax won mede daardoor van AZ (5-0), sc Heerenveen (0-4) en Feyenoord (3-0).

De international van Marokko is de opvolger van Heracles Almelo-aanvaller Kristoffer Peterson, die in september Speler van de Maand was. In augustus viel Feyenoorder Robin van Persie de eer ten deel.

Vlap viel ook in de prijzen. De 21-jarige middenvelder van Heerenveen werd tot Talent van de Maand uitgeroepen. Hij maakte afgelopen maand maar liefst vier doelpunten. De afgelopen twee maanden ging de prijs steeds naar een PSV'er: Steven Bergwijn en Angeliño. Ajax is met zes spelers hofleverancier van het Elftal van de Maand.

Elftal van de maand Doel: Onana (Ajax)

Verdediging: Dumfries (PSV), De Ligt (Ajax), Van der Werff (Vitesse), Tagliafico (Ajax)

Schöne (Ajax), Vlap (sc Heerenveen), Foor (Vitesse)

Ziyech (Ajax), Lammers (sc Heerenveen), Tadic (Ajax)

Verkiezing initiatief van Eredivisie CV

De verkiezing voor Speler van de Maand is een initiatief van de Eredivisie CV, dat de prijs samen met FOX Sports en statistiekenbureau Opta Sports uitreikt. Laatstgenoemd bedrijf levert de statistieken op basis waarvan een keuze wordt gemaakt.

De scores van een speler worden bepaald aan de hand van de hoofdcategorieën aanval, verdediging, schieten, passen, balbezit en keepen. Per positie wordt vervolgens een wegingsfactor toegepast.

Een Eredivisie-speler komt pas in aanmerking als hij minimaal twee derde van het totale aantal speelminuten op het veld heeft gestaan.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie