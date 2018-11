Usain Bolt is per direct bij de Central Coast Mariners vertrokken. De onderhandelingen tussen de Australische club en de atletieklegende over een contract als profvoetballer zijn definitief vastgelopen.

De 32-jarige Bolt trainde sinds afgelopen zomer mee bij de Mariners en maakte genoeg indruk om een contract af te dwingen. De financiële eisen van de voormalige topsprinter - hij wilde naar verluidt 1,5 miljoen euro per jaar verdienen in plaats van de aangeboden 80.000 euro - waren echter veel te gortig voor de Australiërs.

De Mariners meldden eind oktober al dat er een derde partij nodig zou zijn om aan de persoonlijke voorwaarden van Bolt te voldoen. De Australische bond bood zelfs zijn hulp aan om de plooien tussen beide partijen glad te strijken, maar het grote financiële gat kon niet worden gedicht.

"Ik wil de eigenaren, de directie, de staf en de fans van de Central Coast Mariners graag bedanken voor het feit dat ik me hier de afgelopen maanden heel welkom heb gevoeld", stelt Bolt vrijdag op de site van de club. "Ik wens de club veel succes voor het komende seizoen."

Eigenaar Mariners trots op 'periode-Bolt'

Hoewel de periode van de achtvoudig olympisch kampioen bij de Mariners uiteindelijk op niets concreets is uitgelopen, heeft eigenaar Mike Charlesworth geen spijt van de keuze om hem mee te laten trainen.

"Het was geweldig om een olympisch kampioen en wereldrecordhouder acht weken bij de club te hebben", aldus Charlesworth. "Voor ons was het mooi om Usain te helpen in zijn droom om profvoetballer te worden en we zijn onder de indruk van de betrokkenheid die hij heeft getoond bij onze club."

Bolt, die vorige maand in een oefenwedstrijd twee keer tot scoren kwam voor de Mariners, kreeg ook al een contractaanbieding van Valletta FC. De Jamaicaan bedankte voor de eer en wees het voorstel van de Maltese topclub af.

Eerder trainde Bolt al mee bij Manchester United, Borussia Dortmund en het Noorse Strömsgodset IF, al was een contract bij die clubs niet de insteek.