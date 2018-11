De spelers van Feyenoord vinden dat ze zich donderdag met de bekerzege in eigen huis op ADO Den Haag (5-1) goed hebben hersteld van de pijnlijke competitienederlaag van afgelopen zondag op bezoek bij aartsrivaal Ajax (3-0).

"De knop moest zo snel mogelijk om na de wedstrijd tegen Ajax. Het had geen zin om bij de pakken neer te zitten", zei Eric Botteghin, een van de doelpuntenmakers tegen ADO, in de catacomben van De Kuip.

"We wilden ons revancheren. Ik denk dat we dat knap hebben gedaan. We hadden voortdurend de controle. We creëerden ontzettend veel kansen en veel daarvan hebben we ook benut. Ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken."

Feyenoord kwam tegen ADO nog wel op een achterstand door een doelpunt van Nasser El Khayati, maar trok mede dankzij een hattrick van Nicolai Jörgensen en de rake kopbal van Botteghin uit een hoekschop van Steven Berghuis alsnog relatief eenvoudig aan het langste eind.

"We raakten niet in paniek na de 0-1. We bleven bij elkaar. Dat was tegen Ajax ook al het geval nadat we door de rode kaart van Jeremiah (St. Juste) al heel vroeg met tien man kwamen te staan", aldus diens vervanger Bart Nieuwkoop.

"Het is hartstikke belangrijk dat we hebben gewonnen. Helemaal na zondag. We hadden één taak en dat was in de koker terechtkomen voor de loting voor de achtste finales. Dat is ons gelukkig gelukt."

'Zaak om een reeks neer te gaan zetten'

Feyenoord voorkwam met de overwinning op ADO dat het seizoen in november al het predikaat mislukt had gekregen, want de TOTO KNVB-beker lijkt de enige prijs waarvoor de Rotterdammers dit seizoen nog in aanmerking komen.

In de competitie heeft Feyenoord als nummer drie na slechts tien speelrondes namelijk al tien punten achterstand op de vooralsnog ongenaakbare koploper PSV en ook nog eens vijf punten op runner-up Ajax.

"We hebben er deze week geen moment aan gedacht wat er zou gebeuren als we zouden worden uitgeschakeld. Ik ben blij dat dat nu ook niet hoeft. We hebben nog veel om voor te spelen. Het seizoen is nog vroeg", sprak Botteghin.

"Ik heb de beker al drie keer gewonnen. Twee keer als speler van Feyenoord en één keer als speler van FC Groningen. De honger is nog lang niet gestild. Ik wil hem maar al te graag voor een vierde keer in mijn handen hebben."

Feyenoord vervolgt de Eredivisie zondag met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo en neemt het vervolgens in de komende weken op tegen Heracles Almelo (uit), FC Groningen (thuis), PSV (thuis) en FC Emmen (uit).

"Dat is een zwaar programma. Het is voor ons zaak om een reeks neer te gaan zetten. Zodat we in een flow komen. Het liefst gaat dat gepaard met goed voetbal. En dan zien we wel waar het schip strandt", besloot Nieuwkoop.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie