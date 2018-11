Giovanni van Bronckhorst is blij dat hij donderdag met Feyenoord de achtste finales van de TOTO KNVB-beker bereikte. De coach zag dat zijn ploeg ondanks een vroege achterstand tegen ADO Den Haag de rust bewaarde.

"We hadden op voorsprong moeten komen met twee heel grote kansen voor Nicolai Jörgensen. Die aanvallen waren geweldig uitgespeeld", zei Van Bronckhorst na de 5-1-zege in De Kuip bij FOX Sports.

"Helaas kwamen we op achterstand, maar we zijn niet in paniek geraakt en gewoon doorgegaan. We hebben deze wedstrijd verdiend gewonnen met uitstekende cijfers."

Feyenoord herstelde zich met de overwinning op ADO van de met 3-0 verloren Klassieker tegen Ajax. Spits Jörgensen, die weer terug is na een blessure, vestigde in De Kuip de aandacht op zich met drie doelpunten.

"Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen", aldus de 43-jarige Van Bronckhorst. "Er zaten goede aanvallen bij op een 'snel' veld door de regen. Er waren ook mindere momenten, maar dat is inherent aan het voetbal."

'Larsson al weken op goede weg'

Van Bronckhorst gaf onder anderen Bart Nieuwkoop en Sam Larsson een basisplaats tegen ADO. Larsson, die het moeilijk heeft bij Feyenoord, nam vlak voor tijd het vijfde doelpunt voor zijn rekening.

"Ze hebben het allebei heel goed ingevuld. Bart kwam in de ploeg, omdat Jerry St. Juste geschorst was en hij heeft het uitstekend gedaan", aldus een tevreden coach.

"Sam is altijd dreigend en beloonde zichzelf vandaag met een doelpunt. Hij is al een aantal weken op de goede weg en deze treffer doet hem veel."

Feyenoord voegde zich als laatste bij de achtstefinalisten in het bekertoernooi. De Rotterdammers bezetten in de Eredivisie de derde plek achter PSV en Ajax en spelen zondag thuis tegen VVV-Venlo.

