Manchester City heeft zich donderdag moeiteloos onder de laatste acht in de League Cup geschaard. De ploeg van manager Josep Guardiola was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Fulham.

Beide doelpunten kwamen op naam van de negentienjarige Brahim Díaz. De jeugdinternational van Spanje opende de score in de achttiende minuut en was na ruim een uur opnieuw trefzeker.

Guardiola gaf tegen Fulham, dat het dit seizoen moeilijk heeft in de Premier League, een aantal spelers rust. Wel gaf hij onder anderen Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en Gabriel Jesus een basisplaats.

Ondanks de vele wijzigingen was City veel beter en had de score in het Etihad Stadium hoger moeten uitvallen. In de slotfase werd De Bruyne gewisseld met een blessure, al is nog onduidelijk of die ernstig is.

City, dat in de Premier League gedeeld koploper is met Liverpool, hervat de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Southampton. Drie dagen later is Shakhtar Donetsk in Manchester de tegenstander in de Champions League.

Zeven kwartfinalisten bekend

Woensdag plaatsten onder meer Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur zich al voor de kwartfinales van de League Cup. Ook Bournemouth, Burton Albion en Middlesbrough zitten nog in het toernooi.

Het affiche Leicester City-Southampton in de achtste finales werd uitgesteld vanwege het drama rond Vichai Srivaddhanaprabha. De eigenaar van Leicester stortte zaterdag neer met zijn helikopter en overleefde dat net als de vier andere inzittenden niet.

Promes en Sevilla niet langs derdedivisionist

Eerder op de avond beleefde Quincy Promes een moeizame avond met Sevilla in de Spaanse Copa del Rey. De Oranje-international kwam op bezoek bij derdedivisionist Villanovense niet verder dan 0-0.

De return in Sevilla is op 5 december. Woensdag deden onder meer Real Madrid (0-4 bij Melilla) en FC Barcelona (0-1 bij Leonesa) het wat beter.

In de Primera División presteert Promes wel goed met Sevilla, dat na tien speelronden derde staat achter Barcelona en Alavés.

