Feyenoord heeft donderdag een sportieve crisis in de kiem gesmoord. De Rotterdammers wonnen in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker in de eigen Kuip mede dankzij een hattrick van Nicolai Jörgensen met 5-1 van ADO Den Haag.

Feyenoord kwam nog wel op een 0-1-achterstand door een vroeg doelpunt van Nasser El Khayati, maar trok aan het langste eind dankzij de drie treffers van Jörgensen (17e, 54e en 81e minuut), een goal van Eric Botteghin op slag van rust en een doelpunt van Sam Larsson vlak voor tijd.

Door de zege herstelde de ploeg van de bekritiseerde trainer Giovanni van Bronckhorst zich van de op pijnlijke wijze met 3-0 verloren Klassieker van afgelopen zondag in de Johan Cruijff ArenA tegen aartsrivaal Ajax.

Door die nederlaag heeft Feyenoord als nummer drie in de Eredivisie na slechts tien speelrondes al tien punten achterstand op koploper PSV en vijf punten op nummer twee Ajax. Alleen het winnen van de beker lijkt het seizoen dus nog enigszins te kunnen redden.

In dat toernooi schaarden eerder RKC Waalwijk, AFC, Kozakken Boys, FC Twente, SC Cambuur, Roda JC, PEC Zwolle, Vitesse, Willem II, FC Utrecht, ODIN '59, AZ, sc Heerenveen, Ajax en Fortuna Sittard zich al onder de laatste zestien.

Sterk begin Feyenoord

Feyenoord begon goed aan de wedstrijd tegen ADO. De thuisclub zette de bezoekers van meet af aan onder druk en dat had binnen vijf minuten ook in twee doelpunten moeten resulteren, maar Jörgensen had het vizier nog niet op scherp.

De Deense spits had de bal tot twee keer toe voor het intikken, maar eerst trof hij na een razendsnelle counter over meerdere schijven doelman Robert Zwinkels en daarna schoot hij op aangeven van Steven Berghuis naast.

Feyenoord kreeg in de zevende minuut de rekening gepresenteerd voor die missers. El Khayati kreeg te veel ruimte in het strafschopgebied en schoot de bal via de onderkant van de lat hard binnen.

Die tegenslag zorgde er echter niet voor dat Feyenoord als een kaartenhuis in elkaar zakte. De kansen bleven komen, maar die waren ook niet besteed aan Botteghin (kopbal uit hoekschop recht op Zwinkels) en Berghuis (over).

Na iets meer dan een kwartier kwam Feyenoord toch op 1-1, maar daar had het wel de hulp van ADO voor nodig. Giovanni Troupée speelde de bal te kort terug op Zwinkels, waardoor Jörgensen kon onderscheppen en vervolgens simpel het lege doel vond.

Kansen over en weer

Wat volgde waren enerverende minuten met kansen over en weer. Tyrell Malacia zag zijn schot gepakt worden door Zwinkels, Larsson schoot net naast en Elson Hooi trof na een fraaie solo via de hand van keeper Kenneth Vermeer de bovenkant van de lat.

Het was Feyenoord dat nog voor rust de leiding nam. Botteghin kopte uit een afgemeten corner van wederom Berghuis dit keer wel in vrijstaande positie richting een hoek en dat betekende ook gelijk de verdiende 2-1.

Feyenoord hoefde daardoor in de tweede helft niet meer zo nodig en dat was ook goed terug te zien in het spel. Het was allemaal lang niet zo sprankelend als voor rust en kansen waren dan ook schaars.

Wel liet Jörgensen met de 3-1 en 4-1 nog behoorlijk van zich spreken. De onlangs van een zware voetblessure teruggekeerde spits schoot binnen het uur van dichtbij via de onderkant van de lat raak en faalde tien minuten voor tijd niet oog in oog met Zwinkels. Het slotakkoord was voor Larsson.

