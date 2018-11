Fortuna Sittard heeft zich donderdag van een plek in de achtste finales van de TOTO KNVB-beker verzekerd. In Nijmegen werd NEC in een vermakelijk duel met 2-3 verslagen.

Halverwege leidde NEC nog met 2-1. Terry Lartey-Sanniez zorgde met een fraai schot voor 1-0 en na de gelijkmaker van Mark Diemers uit een strafschop zorgde Sven Braken binnen het half uur voor een nieuwe voorsprong namens de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Ook in de tweede helft bleef de amusementswaarde hoog. Na iets meer dan een uur zorgde Finn Stokkers met een mooie uithaal voor de gelijkmaker namens Eredivisionist Fortuna, die gaandeweg steeds gevaarlijker werd.

Vlak voor tijd maakte Lars Hutten de comeback compleet. De aanvaller werd aangespeeld door Diemers en trof de verre hoek. Na die treffer kwam NEC nog een paar keer gevaarlijk dicht bij het Fortuna-doel, maar de bezoekers trokken de zege over de streep.

Fortuna voor vierde keer deze eeuw achtstefinalist

Voor tweevoudig bekerwinnaar Fortuna (1957 en 1964) is het de vierde keer deze eeuw dat een plek bij de laatste zestien wordt bereikt. In 2000, 2001 en 2017 waren de achtste finales ook het eindstation voor de club die momenteel veertiende staat in de Eredivisie.

Het NEC van trainer Jack de Gier is bezig aan een slechte reeks. De Nijmegenaren wonnen slechts één van de laatste zes wedstrijden en staat in de Keuken Kampioen Divisie na elf speelronden teleurstellend zevende.

Eerder bereikten RKC Waalwijk, AFC, Kozakken Boys, FC Twente, SC Cambuur, Roda JC, PEC Zwolle, Vitesse, Willem II, FC Utrecht, ODIN '59, AZ, sc Heerenveen en Ajax de achtste finales van het bekertoernooi al.

Later op de avond schaarde Feyenoord zich onder de laatste zestien. De Rotterdammers wonnen mede dankzij een hattrick van Nicolai Jörgensen met 5-1 van ADO Den Haag.

Bekijk de uitslagen in de KNVB-beker