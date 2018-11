Feyenoord speelt donderdag in de bekerwedstrijd in eigen huis tegen ADO Den Haag met vier wijzigingen in de basis vergeleken met de verloren competitietopper van zondag op bezoek bij Ajax (3-0).

Kenneth Vermeer, Bart Nieuwkoop, Tyrell Malacia en Sam Larsson verschijnen tegen ADO aan de aftrap, waar ze tegen Ajax nog genoegen moesten nemen met een plek op de bank.

Vermeer, Malacia en Larsson krijgen de voorkeur boven Justin Bijlow, Calvin Verdonk en Jens Toornstra, terwijl Nieuwkoop de geschorste Jeremiah St. Juste (rood tegen Ajax) vervangt.

Dat Vermeer zijn opwachting maakt werd verwacht, omdat trainer Giovanni van Bronckhorst woensdag aangaf dit seizoen voor hem te kiezen in het bekertoernooi.

ADO treedt aan in een 5-3-2-formatie met Robert Zwinkels op doel, Shaquille Pinas als extra verdediger en Elson Hooi en Sheraldo Becker voorin, waardoor Tomás Necid ernaast staat.

Kamphuis scheidsrechter in De Kuip

De wedstrijd tussen Feyenoord en ADO in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker vangt om 20.45 uur aan in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

De winnaar gaat met RKC Waalwijk, AFC, Kozakken Boys, FC Twente, SC Cambuur, Roda JC, PEC Zwolle, Vitesse, Willem II, FC Utrecht, ODIN '59, AZ, sc Heerenveen, Ajax en Fortuna Sittard in de koker voor de loting voor de achtste finales.

Feyenoord is de titelverdediger in de beker. De Rotterdammers waren vorig seizoen in een eenzijdige finale in De Kuip met 2-0 te sterk voor AZ.

Feyenoord en ADO troffen elkaar de afgelopen twee seizoenen ook al in de beker, steeds in Rotterdam. Feyenoord won beide duels, met 5-1 (2016/2017, derde ronde) en 2-0 (2017/2018, eerste ronde).

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Van Persie, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Larsson.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Troupée, Beugelsdijk, Kanon, Pinas, Meijers; Malone, El Khayati, Immers; Hooi, Becker.

