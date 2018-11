Fred Rutten is donderdag opgestapt als trainer van Maccabi Haifa. De 55-jarige Nederlander is solidair met technisch directeur Mo Allach, die een dag eerder vertrok bij de Israëlische topclub.

"Ik ben op voorspraak van Allach naar deze club gekomen. Vanwege mijn relatie met hem stap ik op", meldt Rutten, die in januari voor anderhalf jaar tekende, op de website van Maccabi.

Door het vertrek van Rutten nemen assistenten Rob Maas en Arno van Zwam voorlopig de honneurs waar bij de twaalfvoudig landskampioen, waarbij ook verdediger Etiënne Reijnen en spits Michiel Kramer onder contract staan.

De 45-jarige Allach pakte woensdag al na een jaar zijn koffers bij Maccabi, dat tegenvallend presteert en slechts achtste staat in de competitie. "Het is geen gemakkelijk moment, maar dat is voetbal", zei hij. "Maccabi is een grote club. Het was een eer om hier te werken."

Begin 2018 verkoos Rutten een functie als hoofdtrainer van Maccabi boven een baan als technisch directeur bij de KNVB. Hij kende een moeizame tijd bij Israëliërs, waarmee hij vorig seizoen als tiende eindigde en dit seizoen pas twee keer won in acht competitieduels.

Rutten nog actief bij FC Twente

Sinds mei van dit jaar combineerde Rutten zijn baan in Israël met een rol in de raad van commissarissen van FC Twente. Hij adviseert de naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde club uit Enschede op het voetbaltechnische vlak.

Rutten was bij Maccabi bezig aan zijn achtste klus als hoofdtrainer. De eenmalig Oranje-international begon zijn loopbaan als zelfstandig coach in 1999 bij FC Twente en keerde er in 2006 na functies als hoofd jeugdopleiding en assistent-trainer bij PSV terug.

Vervolgens was de voormalige speler van de Enschedeërs ook hoofdcoach bij Schalke 04, PSV, Vitesse, Feyenoord en Al Shabab in de Verenigde Arabische Emiraten.

In 2001 veroverde Rutten met FC Twente de KNVB-beker door in de finale PSV na strafschoppen te verslaan. In 2008 werd hij tijdens zijn tweede periode in Enschede verkozen tot trainer van het jaar in de Eredivisie.