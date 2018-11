Manager Claude Puel verwacht dat de spelers van Leicester City zaterdag de omgekomen voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha zullen eren tijdens de wedstrijd tegen Cardiff City. De club is nog altijd in rouw na het fatale helikopterongeluk van zaterdag.

"Voetbal is de laatste dagen niet veel in onze gedachten geweest", zei Puel donderdag op zijn eerste persconferentie na de tragedie. "De wedstrijd tegen Cardiff is niet belangrijk en het resultaat ook niet. Het belangrijkste is dat we op het veld ons best doen en zo de voorzitter eren."

"Dit is zonder twijfel de meest tragische week in de geschiedenis van de club", aldus de Franse coach. "Als je alle berichten, shirts en bloemen ziet die buiten het stadion zijn neergelegd, dan besef je hoeveel mensen geroerd zijn door het overlijden van Vichai."

Srivaddhanaprabha werd in 2010 voorzitter van de club, die zes jaar later voor een sensatie zorgde door kampioen te worden in de Premier League. Hij stierf zaterdag op zestigjarige leeftijd. Ook de vier andere inzittenden van de neergestorte helikopter kwamen om.

"Hij investeerde in de club, maar ook in de stad en de gemeenschap. Hij was geliefd bij werkelijk iedereen binnen en buiten de club", zei de 57-jarige Puel over Srivaddhanaprabha.

"Ook ik vond het een privilege om onder hem te werken. Vichai heeft echt een familie van deze club gemaakt en liet ons dromen. Het tragische overlijden van deze vijf mensen heeft ons allen verbijsterd achtergelaten."

Uitvaart in Bangkok begint zaterdag

Het lichaam van Srivaddhanaprabha wordt vrijdag naar Thailand vervoerd. In Bangkok begint zaterdag volgens boeddhistisch gebruik een meerdaagse uitvaartplechtigheid.

De koninklijke familie heeft zijn steun toegezegd vanwege Srivaddhanaprabha's verdiensten voor het land. "Alle spelers en stafleden hadden de uitvaartdienst graag willen bijwonen", vertelde Puel.

Zoon Aiyawatt Srivaddhanaprabha maakte woensdag bekend dat hij de nalatenschap van zijn vader bij Leicester op zich neemt. "Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken voor de overweldigende steun", meldde Aiyawatt Srivaddhanaprabha, die momenteel werkzaam is als vicevoozitter van de club. "Ik wil de visie van mijn vader uitvoeren en zijn grote dromen laten uitkomen."

Leicester gaat zaterdag met de bus naar Cardiff. De spelers vonden het zo kort na het helikopterongeluk "te intens" om de 250 kilometer lange reis per vliegtuig te maken.

De wedstrijd tussen Cardiff en Leicester begint zaterdag om 16.00 uur. Er zal een minuut stilte in acht worden genomen en de spelers dragen een rouwband.

