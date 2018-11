Rafael van der Vaart verwacht dat hij eind dit seizoen stopt met voetballen. De 35-jarige middenvelder heeft een aflopend contract bij het Deense Esbjerg, waar hij zelden aan spelen toekomt.

"Ik speel dit jaar nog en denk dat ik dan zal stoppen, absoluut", zegt Van der Vaart donderdag tegen het Deense medium BT. "Het is mooi geweest."

Van der Vaart kwam tot 109 interlands voor Oranje en speelde in de verloren WK-finale van 2010. In clubverband diende hij Ajax, Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Real Betis en FC Midtjylland voordat hij deze zomer een contract voor één seizoen bij Esbjerg tekende.

Dit seizoen mocht hij pas driemaal invallen bij de huidige nummer drie van de Deense Superliga en kwam hij in totaal slechts 55 minuten in actie voor de ploeg van trainer John Lammers.

"Het is oké, ik heb geaccepteerd dat ik niet meer top kan presteren. Zolang mijn lichaam het aankan, wil ik doen waar ik goed in ben. Maar ik heb sterk het gevoel dat dit mijn laatste jaar is."

Van der Vaart wil mogelijk verder als analist of coach

Van der Vaart weet nog niet wat hij na zijn carrière wil gaan doen. "We zullen zien. Ik doe tv-werk in Nederland als analist en dat vind ik echt heel leuk."

"Als je een goede naam hebt, kom je altijd aan de bak. Misschien wel als coach. Maar ik heb slechte ervaringen met sommige trainers. Ik zou niet willen dat spelers straks over mij denken zoals ik over sommige trainers heb gedacht", zegt hij lachend.

Van der Vaart geniet er momenteel van om zijn ervaringen over te dragen aan jonge spelers bij Esbjerg. "Een voetbalcarrière is kort en ik vertel dat ze vooral plezier moeten hebben. Maar ik ben niet een type dat graag opschept over mijn periode bij Real Madrid."

Van der Vaart woont in Denemarken samen met Estavana Polman (26). Zijn vriendin handbalt bij Esbjerg, waar ze eveneens een aflopend contract heeft. "Ik volg haar", zegt Van der Vaart met een knipoog. "Als zij vertrekt, dan ga ik mee."