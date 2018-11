Erik ten Hag is blij voor Zakaria Labyad dat hij woensdagavond in de TOTO KNVB-bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles weer van waarde kon zijn voor Ajax. De geplaagde middenvelder droeg met een treffer bij aan de probleemloze 3-0-zege in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik ben heel blij voor hem. Zakaria heeft het moeilijk gehad en dan is dit de manier waarop je moet antwoorden", zei Ten Hag na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen De Telegraaf.

Ajax nam Labyad afgelopen zomer over van FC Utrecht, maar de oud-PSV'er kan in zijn eerste seizoen bij de Amsterdammers nog niet imponeren. Hij speelde tot dusver slechts vier competitieduels, allemaal als invaller.

Ten Hag wil de 25-jarige Labyad, met wie hij vorig seizoen samenwerkte bij Utrecht, vooralsnog alleen laten starten in bekerwedstrijden. Hij scoorde vorige maand twee keer in het eersterondeduel met Te Werve (0-7) en tekende woensdag voor de 2-0 tegen Go Ahead.

'Hij zal elke dag maximaal moeten gaan'

Volgens Ten Hag liet de inzet van Labyad soms nog te wensen over toen hij net bij Ajax arriveerde. "Ik heb hem er bij FC Utrecht al vaak op aangesproken dat hij meer moest geven in de training. Hier zal hij elke dag maximaal moeten gaan, anders kun je niet het niveau halen dat wij eisen."

"Het kwartje is bij hem echt gevallen", merkt de coach. "Hij steekt er meer en meer energie in en daarom kan hij dit ook brengen. Zakaria moet ervoor vechten en dat heeft hij deze wedstrijd goed gedaan."

Labyad zelf hoopt dat hij tegen Go Ahead heeft bewezen klaar te zijn voor meer wedstrijden. "Ik denk dat de trainer zelf ook heeft gezien dat het goed ging. Ik blijf gas geven en hoop op meer speeltijd."

Mogelijk kan Labyad zaterdag zijn vijfde Eredivisie-wedstrijd voor Ajax bijschrijven. De ploeg van Ten Hag neemt het dan voor eigen publiek op tegen nummer dertien Willem II (aftrap 20.45 uur).

