Directeur spelersbeleid Marc Overmars van Ajax heeft zich er inmiddels bij neergelegd dat een aantal spelers na dit seizoen niet meer te behouden is. Onder anderen Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden al maanden in verband gebracht met een transfer.

"Laten we eerlijk zijn: na dit seizoen verliezen we sowieso drie of vier spelers", zei Overmars woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA voor het bekerduel van Ajax met Go Ahead Eagles (3-0) tegen FOX Sports.

"Zij hebben zo'n hoog niveau dat we ze straks niet meer kunnen behouden. Voor ons is het zaak om ons huiswerk te doen, zodat we het geld goed kunnen herinvesteren en deze jongens kunnen vervangen."

Naast De Ligt en De Jong, die al enige tijd de voorpagina's van Spaanse kranten domineren vanwege mogelijke interesse van FC Barcelona, ligt ook een vertrek van Hakim Ziyech voor de hand. De Marokkaanse middenvelder mocht afgelopen zomer al de stap naar het buitenland maken, maar besloot toch te blijven.

'Niemand gaat weg in winterstop, wat er ook op tafel komt'

Door de uitstekende prestaties van Ajax in Europa - de ploeg van trainer Erik ten Hag overleefde drie Champions League-voorrondes en staat na drie duels bovenaan in groep E van het miljoenenbal - lijken diverse spelers zich al in de kijker te hebben gespeeld bij buitenlandse clubs.

Toch benadrukte Overmars nog maar eens dat hij niet van plan is om in de winterse transferperiode al spelers te laten gaan. "Het is bekend dat er in de winterstop niemand weggaat, dat is kansloos. Wat er ook op tafel komt."

"Ik maak er geen geheim van dat er voor een aantal jongens interesse is van topclubs, maar het leuke is dat de spelers er zelf echt niet mee bezig zijn", meent Overmars. "Die willen gewoon graag een mooi seizoen neerzetten en dat lijkt me op die leeftijd ook logisch."

Ajax kan naast het Europese succes ook terugkijken op een redelijk goede seizoensstart in eigen land. De Amsterdammers wonnen acht van hun eerste tien competitiewedstrijden, al heeft de nog ongeslagen koploper PSV vijf punten meer. Zaterdag speelt Ajax in de Eredivisie thuis tegen Willem II.

