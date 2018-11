De euforie bij ODIN'59 is vanzelfsprekend groot na de bijzondere stunt tegen FC Emmen (1-3) in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker. Trainer Richard Plug beseft dat zijn ploeg geschiedenis heeft geschreven door de Eredivisionist uit te schakelen.

"Ik ben echt supertrots op mijn spelers. Er zullen mensen zijn die hier over twintig of dertig jaar nog steeds over praten. Dit is gigantisch en precies wat voetbal zo leuk maakt", zei Plug woensdagavond in Emmen tegen FOX Sports.

Een bekerblamage leek in eerste instantie ver weg voor de thuisploeg, die na achttien minuten de score opende via Glenn Bijl. Derde Divisionist ODIN'59 kwam voor rust echter al op gelijke hoogte en zorgde in het laatste kwartier met twee treffers van Nigel Hardenberg voor een spectaculaire overwinning.

Volgens Plug was er voor de wedstrijd al geloof bij zijn ploeg in een bekerstunt bij Emmen. "Ik heb van tevoren een tactiek uitgedacht en dat hebben mijn spelers naar hun mogelijkheden fantastisch ingevuld", vertelt de coach.

"We hebben misschien niet helemaal terecht gewonnen, maar iedereen is tot het gaatje gegaan. Ik kan niet echt springen van blijdschap want ik heb net een nieuwe knieprothese, maar van binnen ben ik echt supertrots op dit elftal. Dit gaat in de geschiedenisboeken van ODIN."

Matchwinner Hardenberg was het niet eens met tactiek

De grote man bij ODIN'59, dat in de Derde Divisie in het rechterrijtje terug te vinden is, was Hardenberg. De 24-jarige aanvaller benutte een kwartier voor tijd een strafschop en dompelde Emmen niet veel later met een fraaie kopbal in rouw.

"Dit is een heel mooie avond waar ik eigenlijk niet over durfde te dromen, maar het is toch echt gebeurd", zei een trotse Hardenberg, die na afloop toegaf dat hij het eigenlijk niet eens was met de defensieve speelstijl van zijn trainer.

"We stonden vooral bij ons eigen strafschopgebied en dat is moeilijk voor een aanvaller. Maar onze coach is wel van de tactiek en na dit resultaat mag ik helemaal niks zeggen. Ik moet sowieso oppassen wat ik zeg in interviews, want straks word ik op de bank gezet."

Volgens Plug is Hardenberg niet meer te houden voor ODIN'59, mits de wisselvalligheid uit zijn spel verdwijnt. De aanvaller zelf heeft ook wel oren naar een stap hogerop. "Als er een club uit het profvoetbal komt, zeg ik geen nee. Maar eerst moet ik op de amateurvelden de focus hoog houden."

Emmen-trainer Lukkien trekt vrije dag spelersgroep in

Trainer Dick Lukkien van FC Emmen was hard in zijn oordeel over de wedstrijd. De Groninger vindt dat zijn ploeg een wanprestatie heeft geleverd en besloot de vrije dag die donderdag gepland stond in te trekken.

"Dit is een beschamende vertoning waar we ons diep voor moeten schamen", zei Lukkien in gesprek met RTV Drenthe. "Ik heb geen zin om de schuld bij iemand neer te leggen. We hebben met z'n allen gefaald."

De coach was niet alleen geschokt vanwege de uitschakeling, maar vooral ook door de manier waarop. "Het kan niet zo zijn dat we met onze spelers een tegenstander als ODIN'59 niet kapot kunnen spelen. Daar ben ik ontzettend geïrriteerd over."

In de Eredivisie gaat het Emmen vooralsnog ook niet voor de wind. De ploeg van Lukkien bezet de zestiende plaats met negen punten, vijf meer dan hekkensluiter FC Groningen. Zondag speelt Emmen een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (aftrap 12.15 uur).

