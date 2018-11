Ajax heeft zich woensdag eenvoudig van een plek in de achtste finales van de TOTO KNVB-beker verzekerd. De recordwinnaar maakte voor eigen publiek geen fout tegen Keuken Kampioen Divisie-koploper Go Ahead Eagles: 3-0.

David Neres, Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar maakten de doelpunten voor de Amsterdammers, die met een veredelde B-ploeg aantraden in de eigen Johan Cruijff ArenA.

Trainer Erik ten Hag koos er in het duel met Go Ahead voor om acht spelers die zondag nog mochten starten in De Klassieker tegen Feyenoord (3-0-winst) rust te gunnen. Alleen gelegenheidsaanvoerder Lasse Schöne, Daley Bind en Donny van de Beek mochten weer opdraven.

Daardoor was er in het doel plek voor Kostas Lamprou en kregen ook Perr Schuurs en Mitchel Bakker weer eens de kans. Vaclav Cerny maakte na ruim een jaar zijn rentree in de hoofdmacht. De 21-jarige buitenspeler stond lang aan de kant met een blessure.

Go Ahead komt er nauwelijks aan te pas

Hoewel Ajax niet in de sterkste opstelling begon, kwam Go Ahead er nauwelijks aan te pas. Ook de tweede keus van de Amsterdammers was veel te sterk voor de gasten uit Deventer, al liet de eerste goal vrij lang op zich wachten.

Nadat Neres er even daarvoor al dichtbij was geweest, opende hij na 35 minuten wel de score. De Braziliaan, die weer eens op zijn favoriete rechterflank mocht beginnen, schoot hard raak. Vier minuten later was het alweer raak. Labyad kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied en zorgde voor de 2-0, wat ook direct de ruststand was in de Johan Cruijff ArenA.

Na de hervatting veranderde er weinig aan het spelbeeld. Ajax controleerde het duel, maar de Eerste Divisionist wist de schade tot de 63e minuut te beperken. Toen kon Huntelaar een voorzet van rechtsback Rasmus Kristensen van dichtbij binnentikken, waardoor de eenzijdige wedstrijd echt beslist leek.

Het verzet van Go Ahead leek daarna gebroken en ook Ajax leek het wel te geloven, al probeerde Ten Hag nog wel iets te forceren door Kasper Dolberg als extra aanvaller te brengen. Die omzetting sorteerde echter geen effect meer en dus bekerden de Amsterdammers verder met een zakelijke 3-0.

Laatste bekerwinst Ajax dateert van 2010

Met achttien gewonnen bekers is Ajax recordhouder, maar de laatste gewonnen finale dateert alweer van 2010. Vorig seizoen strandde het avontuur na een verloren penaltyserie tegen FC Twente in de achtste finales.

Eerder in deze editie had de formatie van Ten Hag ook geen enkele moeite met de Rijswijkse amateurs van Te Werve (0-7). Go Ahead Eagles, finalist in het seizoen 1964/1965 en verrassend koploper in de Keuken Kampioen Divisie, was tot de tweede ronde doorgedrongen dankzij een 2-0-thuiszege op competitiegenoot FC Eindhoven.

Ajax staat in de Eredivisie momenteel tweede achter PSV, dat zich dinsdag blameerde door met 2-3 van RKC Waalwijk te verliezen. Bekerhouder Feyenoord komt donderdag nog in actie tegen ADO Den Haag.

