Davy Klaassen heeft woensdag met een benutte penalty bijgedragen aan een simpele bekerzege van Werder Bremen op vierdeklasser SC Weiche Flensburg 08. Santiago Solari begon zijn klus als interim-trainer van Real Madrid met een reguliere bekeroverwinning op derdedivisionist UD Melilla.

Werder zette het nietige Weiche Flensburg mede dankzij de treffer van Klaassen met 1-5 opzij. De 25-jarige Nederlander was vlak voor rust verantwoordelijk voor de derde goal van de nummer vier van de Bundesliga.

Die 1-3 leek lange tijd ook de eindstand te worden, maar in het laatste kwartier gaf invaller Martin Harnik de stand met twee doelpunten nog een wat draaglijker aanzien voor het veel hoger aangeslagen Werder.

Klaassen is na een mislukt seizoen bij Everton weer opgeleefd in Bremen. De zestienvoudig international van Oranje heeft een basisplaats onder trainer Florian Kohfeldt, miste pas één minuut en droeg woensdag zelfs de aanvoerdersband bij de Noord-Duitse club.

Borussia Dortmund ontsnapt in verlenging

Net als Werder verzekerde Borussia Dortmund zich van een ticket voor de derde ronde van DFB-Pokal. De koploper van de Bundesliga ontsnapte in verlenging aan een blamage tegen 1.FC Union Berlin, de nummer drie van de Tweede Bundesliga: 3-2.

'BVB' leek af te stevenen op een overwinning in de reguliere speeltijd, maar in de 88e minuut kwamen de bezoekers uit Berlijn op 2-2. Vlak voor het verstrijken van de dertig minuten extra speeltijd redde Marco Reus zijn ploeg door een strafschop binnen te schieten.

Dortmunds aartsrivaal Schalke 04 had penalty's nodig om zich van de koploper op het tweede niveau te ontdoen. 1. FC Köln was in het eigen RheinEnergieStadion vanaf 11 meter net iets minder dan de gasten uit Gelsenkirchen: 5-6. Na negentig minuten spelen was het 1-1. 'Die Königsblauen' zijn bezig aan een matig seizoen en staan maar net boven de degradatiestreep in de Bundesliga.

Ook 1. FC Nürnberg liet zich bijna verrassen door een ploeg die op een lager niveau speelt. Hansa Rostock, dat naar het derde niveau afgezakt is, dwong met een 2-2-stand na negentig minuten ook een penaltyserie af tegen de Bundesliga-club, maar trok daarin aan het kortste eind: 2-4.

Interim-coach Solari debuteert met zege bij Real

Real Madrid rekende in de heenwedstrijd van de tussenronde van de Copa del Rey zakelijk af met derdedivisionist UD Melilla. Interim-coach Solari zag zijn ploeg dankzij doelpunten van Karim Benzema, Marco Asensio, Álvaro Odriozola en Cristo González met 0-4 winnen in Melilla. Op woensdag 5 december is de return in Madrid.

Real wees trainer Julen Lopetegui maandag al na vier maanden de deur. 'De Koninklijke' kende een dramatische seizoensstart en staat na tien wedstrijden teleurstellend negende in de Primera Division. De pijnlijke 5-1-nederlaag van zondag bij FC Barcelona was de druppel voor de Madrileense club.

De laatste competitiezege dateert van 22 september: 1-0 tegen Espanyol. In de Champions League staat de titelhouder er beter voor. Met zes punten gaat de recordkampioen aan kop in groep G.

Solari neemt voorlopig de honneurs waar bij Real. De Argentijn, die tussen 2000 en 2005 de linkerflank van de Spaanse grootmacht bemande, is normaal gesproken verantwoordelijk voor het tweede elftal.

Volgens Spaanse media moet Antonio Conte succescoach Zinédine Zidane doen vergeten in Estadio Santiago Bernabéu. De Italiaan zit zonder club sinds zijn ontslag bij Chelsea. Ook de naam van Mauricio Pochettino, de huidige trainer van Tottenham Hotspur, wordt genoemd.