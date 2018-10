Davy Klaassen heeft woensdag met een benutte penalty bijgedragen aan een simpele bekerzege van Werder Bremen. In Spanje begon interim-coach Santiago Solari bij Real Madrid met een overwinning en in de Engelse League Cup maakten de topclubs geen fout.

Werder zette vierdeklasser SC Weiche Flensburg 08 mede dankzij de treffer van Klaassen met 1-5 opzij. De 25-jarige Nederlander was vlak voor rust verantwoordelijk voor de derde goal van de nummer vier van de Bundesliga..

Klaassen is na een mislukt seizoen bij Everton weer opgeleefd in Bremen. De zestienvoudig international van Oranje heeft een basisplaats onder trainer Florian Kohfeldt, miste pas één minuut en droeg woensdag zelfs de aanvoerdersband bij de Noord-Duitse club.

Ook Borussia Dortmund bereikte de derde ronde van DFB-Pokal, al moest de Bundesliga-koploper daar wel diep voor gaan. 'BVB' ontsnapte na verlenging aan een blamage tegen 1.FC Union Berlin, de nummer drie van de Tweede Bundesliga: 3-2. Marco Reus benutte een strafschop.

Bayer Leverkusen haalde flink uit bij Borussia Mönchengladbach: 0-5. Ook Schalke 04 (1-1, na stafschoppen tegen 1. FC Köln), RB Leipzig (2-0 tegen Hoffenheim), 1. FC Nürnberg (2-2, na penalty's tegen Hansa Rostock) en MSV Duisburg (0-3 tegen Arminia Bielefeld) bekerden verder. SC Freiburg verloor met 2-1 bij Holstein Kiel.

Solari debuteert met zege bij Real

Real rekende in de heenwedstrijd van de tussenronde van de Copa del Rey zakelijk af met derdedivisionist UD Melilla. Interim-coach Solari zag zijn ploeg dankzij doelpunten van Karim Benzema, Marco Asensio, Álvaro Odriozola en Cristo González met 0-4 winnen in Melilla. Op woensdag 5 december is de return in Madrid.

Real wees trainer Julen Lopetegui maandag al na vier maanden de deur. 'De Koninklijke' staat na tien wedstrijden teleurstellend negende in de Primera División. De pijnlijke 5-1-nederlaag van zondag bij FC Barcelona was de druppel voor de Madrileense club.

De laatste competitiezege dateert van 22 september: 1-0 tegen Espanyol. In de Champions League staat de titelhouder er beter voor. Met zes punten gaat de recordkampioen aan kop in groep G. Oud-speler Solari neemt de honneurs waar tot een opvolger is aangesteld.

Later op de avond boekte FC Barcelona met een B-elftal - onder anderen reservekeeper Jasper Cillessen kreeg speeltijd - een benauwde zege bij het kleine Leonesa: 0-1. De Fransman Clément scoorde in de extra tijd. Ook de return tussen Barcelona en de derdedivisionist is op 5 december.

Chelsea, Arsenal en 'Spurs' door in League Cup

In de achtste finales van de Engelse League Cup was er succes voor Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur. De topclubs wonnen allemaal en schaarden zich daarmee onder de laatste acht.

Chelsea versloeg Derby County met 3-2 en alle goals vielen voor rust. 'The Blues' kwamen drie keer op voorsprong door eigen goals Fikayo Tomori en Richard Keogh en een doelpunt van Cesc Fabregas. Die laatste treffer kwamen de bezoekers niet meer te boven.

In het eigen Emirates Stadium was Arsenal met een gedevalueerde ploeg met 2-1 te sterk voor Blackpool. Stephan Lichtsteiner en Emile Smith-Rowe scoorden. Beide ploegen eindigden met tien man.

Tottenham, volgende week tegenstander van PSV in de Champions League, was West Ham United met 1-3 de baas. Son Heung-min (twee goals) en Fernando Llorente stelden de winst veilig in het olympisch stadion van Londen.

In de kwartfinales wacht de 'Spurs' een Noord-Londense derby tegen Arsenal, wees de loting woensdagavond uit. Chelsea ontvangt Bournemouth, Middlesbrough krijgt bezoek van Burton Albion en de winnaar van Leicester City-Southampton speelt tegen Manchester City of Fulham.