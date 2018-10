FC Emmen heeft woensdag een zeer pijnlijke avond beleefde in de TOTO KNVB-beker. De Eredivisionist ging in de tweede ronde thuis met 1-3 onderuit tegen Derde Divisionist ODIN'59. De overige Eredivisie-clubs die in actie kwamen, bekerden wel verder.

Emmen kwam tegen ODIN nog vroeg op voorsprong dankzij Glenn Bijl, maar vervolgens ging het mis. De ploeg van coach Dick Lukkien moest voor rust al de gelijkmaker van Ahmed Al Mahdi toestaan.

In de 75e minuut kwamen de amateurs uit Heemskerk zelfs op voorsprong door een rake strafschop van Nigel Hardenberg en in de slotfase maakte de middenvelder de sensatie compleet met zijn tweede goal.

ODIN is al de derde amateurclub die voor een stunt zorgt in de tweede bekerronde. Dinsdag waren Tweede Divisionisten AFC (1-0 tegen TOP Oss) en Kozakken Boys (2-1 tegen Almere City) al te sterk voor een profclub.

Woensdag maakten sc Heerenveen, FC Utrecht en Willem II in tegenstelling tot Emmen geen fout tegen amateurs. Heerenveen had het lang moeilijk bij Hoofdklasser Groene Ster en stond halverwege met 1-0 achter, maar Ben Rienstra, Arber Zeneli en Sam Lammers stelden orde op zaken.

Utrecht moest in eigen huis na een doelpunt van Gyrano Kerk de gelijkmaker van ASWH toestaan, maar won alsnog ruim (5-1) dankzij Joris van Overeem, Cyriel Dessers en Sander van de Streek (twee keer). Willem II-Spakenburg eindigde in 5-0 door goals van Fran Sol, Donis Avdijaj (allebei twee) en Daniel Crowley.

AZ verslaat VVV, Vitesse klopt Heracles

In onderonsjes tussen Eredivisionisten schaarden ook AZ en Vitesse zich onder de laatste zestien in de KNVB-beker. AZ was thuis met 2-0 te sterk voor VVV-Venlo, terwijl Vitesse met dezelfde cijfers van Heracles in Almelo won.

Bij AZ-VVV vielen beide treffers na rust. Binnen een minuut opende Mats Seuntjens de score en vlak voor tijd gooide Oussama Idrissi de wedstrijd in het slot. Het door blessures geteisterde Vitesse won verdiend bij Heracles, dat niet in de sterkste samenstelling begon en matig speelde. Martin Ödegaard (voor rust) en Thomas Buitink scoorden.

Later op woensdag wordt in het bekertoernooi nog Ajax-Go Ahead Eagles (begonnen om 20.45 uur) afgewerkt. Donderdag wordt de tweede ronde afgesloten met NEC-Fortuna Sittard en Feyenoord-ADO Den Haag.

Dinsdag plaatsten naast AFC en Kozakken Boys ook RKC Waalwijk, Roda JC, SC Cambuur, FC Twente en PEC Zwolle zich al voor de achtste finales.

Bekijk de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB-beker