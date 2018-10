​Ajax-trainer Erik ten Hag stuurt woensdag in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles acht andere spelers het veld in ten opzichte van de gewonnen Klassieker van afgelopen zondag tegen Feyenoord (3-0).

Alleen Daley Blind, Lasse Schöne en Donny van de Beek stonden ook aan de aftrap van de simpel gewonnen Eredivisie-topper tegen de aartsrivaal uit Rotterdam, die vrijwel de hele wedstrijd met tien man speelde.

De opvallendste naam in de basiself van Ajax is die van Vaclav Cerny. De 21-jarige Tsjech keert na lang blessureleed terug in het eerste elftal. Zijn laatste optreden dateert van 25 oktober vorig jaar, in de bekerwedstrijd tegen stadgenoot ASV De Dijk. De vleugelspeler mocht dit seizoen wel al zes keer opdraven namens Jong Ajax.

Net als Cerny mag ook Mitchel Bakker weer minuten maken van Ten Hag. De linkerverdediger deed eerder dit seizoen ook al mee in de beker, maar wacht nog op zijn competitiedebuut voor Ajax 1. Doelman Kostas Lamprou en verdediger Perr Schuurs krijgen ook weer eens de kans om zich te laten zien.

Ten Hag liet voor de camera van FOX Sports weten dat doelman André Onana toe was aan een wedstrijd rust. Dusan Tadic kwam ook niet in aanmerking voor een basisplaats, omdat hij een liesblessure heeft overgehouden aan De Klassieker. Zijn coach verwacht echter dat de Servische linksbuiten zaterdag gewoon inzetbaar is tegen Willem II.

Ajax won in eerste ronde van amateurs Te Werve

Ajax bereikte de tweede ronde het bekertoernooi door de amateurs van Te Werve met 0-7 kansloos te laten. Go Ahead Eagles, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, was in de eerste ronde met 2-0 te sterk voor competitiegenoot FC Eindhoven.

Het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Kevin Blom in de Johan Cruijff ArenA klinkt om 20.45 uur.

Opstelling Ajax: Lamprou; Kristensen, Schuurs, Blind, Bakker; Schöne, Van de Beek; Neres, Labyad, Cerny; Huntelaar.

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx, Overgoor; Navrátil, Van Moorsel, Dzepar.

