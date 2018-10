Vicevoorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha van Leicester City is iedereen dankbaar voor de steun na het overlijden van zijn vader en is vastberaden diens werk bij de club voort te zetten.

Eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha kwam zaterdag op zestigjarige leeftijd om het leven toen de helikopter waarmee de Thai altijd vertrok na thuiswedstrijden vlak naast het stadion neerstortte. Ook de vier andere inzittenden overleefden het ongeluk niet.

"Wat in de voorbije dagen is gebeurd, doet me beseffen hoe belangrijk mijn vader was voor veel mensen over de hele wereld. Het raakt me hoeveel mensen om hem gaven", schrijft Aiyawatt Srivaddhanaprabha in een dankwoord op de site van Leicester.

"Ik ben ongelooflijk trots op zo'n buitengewone vader. Ik heb van hem een zeer grote missie en een groot gedachtegoed meegekregen. Ik ben van plan om dat voort te zetten."

Eigenaar leidde Leicester naar landstitel

Miljardair Srivaddhanaprabha was sinds 2010 voorzitter van Leicester. Hij leidde de club in 2016 zeer verrassend naar de landstitel.

Het kampioenschap van het bescheiden Leicester geldt als een van de grootste sensaties in de geschiedenis van het Engelse voetbal. Sinds 2017 was Srivaddhanaprabha ook eigenaar van de Belgische club OH Leuven.

"Mijn vader bracht me dingen bij over het leven en werk, zonder dat het oogde als een les. Hij was mijn mentor en rolmodel. Ik ga er alles aan doen om zijn enorme visie en dromen voort te zetten", schrijft zijn zoon.

Leicester City komt zaterdag voor het eerst sinds de tragedie in actie. De ploeg van manager Claude Puel gaat in de Premier League op bezoek bij Cardiff City. Op verzoek van de spelers wordt niet per vliegtuig, maar per bus gereisd.