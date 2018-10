José Mourinho is woensdag ontkomen aan een schorsing. De manager van Manchester United was door voetbalbond FA aangeklaagd voor uitspraken die hij onlangs deed na het duel met Newcastle United, maar het is niet bewezen dat hij daarbij beledigende taal bezigde.

De 55-jarige Mourinho richtte zich na de zwaarbevochten 3-2-competitiezege op Old Trafford tot een camera op het veld en deed in het Portugees enkele uitspraken. Hij zou daarbij scheldwoorden hebben gebruikt.

De FA stelde direct een onderzoek in en concludeerde dat er genoeg bewijs was dat Mourinho zich inderdaad op beledigende of ongepaste manier uitliet, maar de tweevoudig Champions League-winnaar ontkomt dus aan een straf.

Mourinho staat dit seizoen onder druk bij United. De oud-trainer van onder meer Chelsea en Real Madrid staat met de topclub slechts achtste in de Premier League. Zondag werd wel met 2-1 van Everton gewonnen.

Mourinho onlangs ook al vrijuit

Ruim een week geleden ging Mourinho bij een andere zaak ook al vrijuit. Hij was na de topper tegen Chelsea (2-2) betrokken bij een opstootje, maar werd daar niet voor aangeklaagd.

Direct na het laatste fluitsignaal van die wedstrijd ontstond er duw- en trekwerk aan de rand van het veld bij de ingang van de spelerstunnel. Chelsea had diep in blessuretijd de gelijkmaker gemaakt en dat werd uitbundig gevierd.

Assistent-coach Marco Ianni van Chelsea provoceerde daarbij Mourinho - die terug was bij de club waar hij twee periodes aan het roer stond - en werd wél aangeklaagd.

United speelt zaterdag uit tegen Bournemouth en vier dagen daarna wacht een Champions League-duel met Juventus in Turijn. Weer vier dagen later gaan 'The Red Devils' op bezoek bij stadgenoot Manchester City.

