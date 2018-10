Leicester City gaat zaterdag niet met het vliegtuig maar per bus naar het uitduel met Cardiff City. Het wordt de eerste wedstrijd voor de club sinds het overlijden van eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha.

De spelers van Leicester vinden een vliegreis "te intens" nadat Srivaddhanaprabha afgelopen weekend omkwam bij een helikopterongeluk, melden diverse Britse media woensdag. Daarom leggen ze de afstand van zo'n 250 kilometer naar de stad in Wales liever over de weg af.

Dinsdag werd al bekend dat Cardiff-Leicester doorgang vindt. De spelers stemden unaniem voor het doorgaan van de wedstrijd. Het League Cup-duel tussen Leicester en Southampton van dinsdag werd nog afgelast vanwege de tragedie, evenals wedstrijden van het tweede elftal (tegen Jong Feyenoord) en het vrouwenteam.

Voorafgaand aan alle wedstrijden in de Premier League zal komend weekend een minuut stilte worden gehouden en alle spelers zullen een rouwband dragen.

Srivaddhanaprabha was sinds 2010 voorzitter van de club, die onder zijn leiding naar het hoogste niveau promoveerde en in 2016 tot ieders verrassing kampioen werd in de Premier League.

Behalve Srivaddhanaprabha kwamen ook clubmedewerkers Nursara Suknamai en Kaveporn Punpare en de piloten Eric Swaffer en Izabela Roza Lechowicz om bij het ongeluk.

Luchtvaartexpert ziet geen bijzonderheden op nieuwe beelden

Woensdag doken nieuwe beelden van de crash op, waarop te zien is hoe de helikopter in het stadion opstijgt en circa een halve minuut later begint te tollen en neerstort.

Luchtvaartexpert David Learmount zegt na bestudering van die beelden tegen BBC dat hij geen bijzonderheden waarneemt. "Bij het opstijgen is niets abnormaals te zien. Wel is het lastig om vanuit een stadion op te stijgen, omdat je idealiter meewind wilt hebben bij het opstijgen."

"De piloot laat het toestel vrijwel volledig verticaal opstijgen, totdat hij hoger is dan het dak van het stadion, daarna maakt hij een bocht naar rechts. Vrij snel daarna verliest hij de controle", analyseert Learmount de beelden van het ongeluk.

Op de plek van het ongeluk, een parkeerplaats vlak naast het King Power Stadium, wordt nog altijd onderzoek verricht naar de oorzaak van het ongeluk. De verwachting is dat dit nog enkele dagen in beslag zal nemen.