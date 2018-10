Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje heeft woensdag negentien spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie voor de oefenwedstrijd tegen Jong Duitsland. ​In het keurkorps zitten alleen spelers die na 1 januari 1998 geboren zijn en dus eventueel inzetbaar zijn tijdens het EK 2021.

Daardoor ontbreken onder anderen Kevin Diks, Richairo Zivkovic, Jeremiah St. Juste, Oussama Idrissi en Bart Ramselaar (allen 1996). Het vijftal zat eerder deze maand nog wel in de definitieve selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Oekraïne.

"Voor ons betekent deze wedstrijd de start van de voorbereiding op een nieuwe EK-kwalificatiecyclus", verklaart Van de Looi zijn nieuwe opzet. "Met deze nieuwe lichting gaan we bouwen aan een nieuw team."

Jong Oranje wist zich deze maand definitief niet te kwalificeren voor het EK van volgend jaar in Italië en San Marino. Aangezien de kans op een ticket al heel klein was, stelde Van de Looi zijn vorige selectie ook al gedeeltelijk samen met het oog op het EK 2021.

Kluivert weer in voorselectie, Ajax hofleverancier

Justin Kluivert maakt wel weer uit van de selectie van Jong Oranje. De negentienjarige aanvaller van AS Roma speelde dit jaar al twee interlands voor het Nederlands elftal, maar komt op dit moment niet in de plannen van bondscoach Ronald Koeman voor.

Ajax is met vier spelers hofleverancier van de selectie. De Amsterdamse club wordt vertegenwoordigd door Perr Schuurs, Dani de Wit, Carel Eiting, en Kaj Sierhuis. PSV vaardigt Donyell Malen af en Tyrell Malacia zit namens Feyenoord in de selectie.

Een van de nieuwe namen in de selectie is Tahith Chong. De aanvaller van Manchester United speelde afgelopen zomer al meerdere oefenduels in de hoofdmacht van de Premier League-club. Ook FC Emmen-doelman Kjell Scherpen zit erbij.

Van de Looi maakt op vrijdag 9 november zijn definitieve selectie bekend. De oefenwedstrijd tegen Jong Duitsland staat een week later op het programma in het Sparda Bank Hessen Stadion in Offenbach (aftrap 20.00 uur)

Voorlopige selectie Jong Oranje

Doel: Kjell Scherpen (FC Emmen), Maarten Paes (FC Utrecht) en Jan Hoekstra (FC Groningen)

Verdediging: Perr Schuurs, Tyrell Malacia (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Justin Hoogma (TSG 1899 Hoffenheim) en Sherel Floranus (sc Heerenveen)

Middenveld: Deroy Duarte (Sparta Rotterdam), Dani de Wit, Carel Eiting (beiden Ajax), Teun Koopmeiners (AZ) en Ferdi Kadioglu (Fenerbahce).

Aanval: Kaj Sierhuis (Ajax), Tahith Chong (Manchester United), Donyell Malen (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), en Jay-Roy Grot (VVV Venlo).