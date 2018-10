Lionel Messi heeft woensdag de training bij FC Barcelona hervat. De 31-jarige sterspeler van de Catalanen brak elf dagen geleden in de competitiewedstrijd tegen Sevilla (4-2-zege) zijn onderarm.

De hersteltijd voor het gebroken spaakbeen werd op drie weken geschat. Dat zou betekenen dat de Argentijn op 11 november in de thuiswedstrijd tegen Real Betis zijn rentree kan maken.

Messi trainde samen met Gerard Piqué en Jordi Alba. De twee verdedigers krijgen rust van trainer Ernesto Valverde en hoeven niet mee te reizen naar de uitwedstrijd tegen Cultural Leonesa in de Copa del Rey van woensdagavond.

Ook Luis Suárez, Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Sergio Busquets en Marc-André Ter Stegen komen niet in actie in het bekerduel met de club uit de Segunda Divsion B, het derde niveau in Spanje. Dat vijftal hoefde woensdag ook niet te trainen. Jasper Cillessen zal in Leon het doel verdedigen van Barcelona.

Meespelen Messi tegen PSV niet in gevaar

Messi moest met zijn arm in een mitella toekijken hoe Barcelona in de Champions League met 2-0 van Internazionale won en aartsrivaal Real Madrid in de Clásico op een 5-1 nederlaag trakteerde.

Vermoedelijk mist de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar behalve het bekerduel met Cultural Leonesa ook de uitwedstrijden tegen Rayo Vallecano (Primera Division) en Inter (Champions League). Zijn meespelen in de Champions League-wedstrijd tegen PSV in Eindhoven op 28 november lijkt niet in gevaar.

Messi was dit seizoen goed op dreef voor zijn armbreuk. In negen competitieduels was hij zeven keer trefzeker. In de Champions League scoorde hij in twee duels zelfs vijf keer, waaronder drie keer tegen PSV.

Hoewel Barcelona in vier van de tien competitieduels punten verspeelde, staat de titelverdediger bovenaan. De voorsprong op naaste achtervolger Deportivo Alavés bedraagt slechts één punt. In de Champions League wonnen de Catalanen hun eerste drie duels, waardoor de ploeg al vrijwel zeker is van een plek in de knock-outfase.

Alves na zes maanden terug bij PSG

In Frankrijk deed Dani Alves voor het eerst sinds zes maanden mee aan de groepstraining van Paris Saint-Germain. Volgens Franse media kan de Braziliaanse rechtsback binnenkort zijn rentree maken nadat hij begin mei zwaar geblesseerd raakte aan zijn rechterknie.

De 35-jarige vleugelverdediger scheurde zijn kniebanden in de finale van het tweede Franse bekertoernooi tegen Les Herbiers (2-0 winst). Een operatie was noodzakelijk en daardoor miste Alves het WK in Rusland.

De Braziliaan, die eerder successen boekte met Juventus en FC Barcelona, begon begin deze maand met lichte individuele training.

De Parijzenaars staan na elf wedstrijden fier aan kop in de Ligue 1, met een comfortabele voorsprong van acht punten op nummer twee Lille OSC.

