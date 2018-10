Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst zet donderdag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker Kenneth Vermeer in het doel. Verder houdt hij zijn elftal grotendeels intact.

"Het is de enige wissel die we zeker doen. Kenneth is mijn keeper voor de bekerwedstrijden", zei Van Bronkchorst woensdag. De 32-jarige Vermeer keepte ook in de eerste ronde, toen Feyenoord met 0-4 te sterk was voor de amateurs van Gemert.

Eerste doelman Justin Bijlow ging zondag tegen Ajax (3-0-nederlaag) gruwelijk in de fout bij de eerste tegentreffer en zag er ook bij de derde goal niet goed uit. Desondanks behoort de twintigjarige keeper weer tot de voorselectie van Oranje die bondscoach Ronald Koeman woensdag bekendmaakte.

Na het echec in de Klassieker lijkt de KNVB-beker de enige prijs die Feyenoord nog kan pakken dit seizoen. De Rotterdammers wisten het bekertoernooi de laatste drie jaar twee keer te winnen (in 2016 en 2018).

Feyenoord won eerder dit seizoen de Johan Cruijff Schaal, maar werd al in de derde voorronde van de Europa League uitgeschakeld en staat in de Eredivisie maar liefst tien punten achter op koploper PSV.

'Niet makkelijk om knop om te zetten'

Van Bronckhorst hoopt dat zijn ploeg revanche kan nemen voor de wedstrijd tegen Ajax. "Het is niet makkelijk om de knop om te zetten na zo'n wedstrijd, maar we zullen er staan. We willen prijzen pakken."

Het bekerduel met ADO wordt door Van Bronckhorst niet gezien als een moment om spelers te sparen, zoals bijvoorbeeld PSV dinsdagavond deed tegen RKC Waalwijk (2-3-nederlaag na verlenging).

Feyenoord mist wel rechtsback Jeremiah St. Juste, die na zijn rode kaart tegen Ajax voor drie duels geschorst is. Bart Nieuwkoop is zijn vermoedelijke vervanger.

Het is het derde jaar op rij dat Feyenoord in de beker de club uit Den Haag treft in De Kuip. Twee keer werd eenvoudig gewonnen. De aftrap van Feyenoord-ADO Den Haag is donderdag om 20.45 uur.

