River Plate heeft zich woensdag als eerste club geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De Argentijnse club won na een bizarre slotfase met 1-2 bij titelverdediger Gremio.

Die nipte uitzege was net genoeg voor een plek in de eindstrijd, want River Plate ging in het heenduel nog met met 0-1 ten onder. Boca Juniors kan de tegenstander worden in de finale, mits de rivaal van River Plate donderdag bij Palmeiras met succes de comfortabele 2-0-voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigt.

Gremio pakte na 36 minuten nog wel de leiding in Porto Alegre dankzij een doelpunt van Leonardo Gomes. De Brazilianen leken op weg naar een plek in de eindstrijd, maar daar kwam acht minuten voor tijd verandering in toen Rafael Borré de gelijkmaker aantekende.

In de zenuwslopende slotfase trok River Plate zelfs aan het langste eind. Scheidsrechter Andrés Cunha gaf de bezoekers in de 86e minuut een strafschop na ingrijpen van de VAR, waarna woedende Gremio-spelers op de Uruguayaan afstormden.

Politie moet scheidsrechter beschermen

Er moest zelfs een politiepeloton het veld op komen om Cunha te beschermen, wat tot een vertraging van negen minuten leidde. In de vijfde minuut van de blessuretijd, die in totaal veertien minuten bedroeg, mocht Gonzalo Martinez alsnog aanleggen voor de strafschop en hij faalde niet van elf meter.

Gremio won de Copa Libertadores vorig jaar voor de derde keer. River Plate zegevierde eveneens drie keer en trok in 2015 voor de laatste keer aan het langste eind.