Trainer Uli Landvreugd van AFC kijkt na de bekerstunt tegen TOP Oss van dinsdagavond al met een schuin oog naar de loting voor de achtste finales. De coach hoopt op een duel met Feyenoord, dat zich nog wel moet zien te plaatsen.

"Een kleine club is misschien wel mooi, maar ik hoop op een duel met Feyenoord in het Olympisch Stadion. Ik denk dat het voor een Amsterdamse club heel mooi is om tegen een Rotterdamse club te spelen", zei Landvreugd dinsdagavond in gesprek met FOX Sports.

Voor AFC, op dit moment koploper in de Tweede Divisie, betekende de verrassende zege op TOP Oss de tweede bekerstunt dit seizoen. In de eerste ronde rekende de Amsterdamse amateurclub al zeer eenvoudig af met Telstar (5-0), dat net als TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt.

"Je kunt ons nu wel een van de stuntploegen van dit seizoen noemen", vindt Landvreugd. "We wisten dat we ook tegen TOP Oss heel veel kans hadden. De zege op Telstar was al heel mooi en nu zijn we écht goed op weg."

'Echt combinatievoetbal was niet mogelijk op dit veld'

AFC had dinsdag aan een doelpunt van Yordi Teijsse in de 63e minuut genoeg om de zege veilig te stellen tegen TOP Oss, een subtopper op het tweede niveau. Landvreugd erkende dat de omstandigheden - op het drassige veld in het Olympisch Stadion was verzorgd voetbal onmogelijk - niet best waren.

"Het was een zware wedstrijd. In een bepaalde hoek was het heel drassig, dus we hadden na rust afgesproken daar zo min mogelijk te komen. Echt combinatievoetbal was niet mogelijk, maar ik denk niet dat we onverdiend hebben gewonnen."

Om de kansen op het droomaffiche van Landvreugd voor de achtste finales in leven te houden, moet Feyenoord nog wel de tweede ronde overleven. De Rotterdammers spelen donderdag in De Kuip tegen ADO Den Haag (aftrap 20.45 uur).

Bekijk de uitslagen en het programma in de KNVB-beker