Doelman Etienne Vaessen en trainer Fred Grim van RKC Waalwijk kunnen hun geluk niet op na de historische bekerstunt tegen PSV in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker. De Waalwijkers zijn vooral blij dat ze de keuze van de Eindhovenaren om met een B-elftal te starten, hebben afgestraft.

"Eigen schuld, dikke bult", zei een trotse Vaessen dinsdagavond in gesprek met Omroep Brabant. "De trainer zei de hele week al dat we vertrouwen moesten hebben. Dat PSV respectloos met een B-team verscheen, heeft bij ons alleen maar voor meer motivatie gezorgd."

Voor PSV was er in de beginfase overigens nog weinig aan de hand, want Érick Gutiérrez zorgde in de eerste minuut al voor de 1-0. RKC richtte zich daarna knap op, kwam twee keer terug van een achterstand (2-2) en dwong zo een verlenging af.

Door een doelpunt van Darren Maatsen in de 109e minuut - de spits had aan het einde van de reguliere speeltijd ook al voor de 2-2 getekend - trok de nummer vijftien van de Keuken Kampioen Divisie zeer verrassend aan het langste eind tegen de nog ongeslagen koploper in de Eredivisie.

'PSV heeft ons de kans op een stunt gegeven'

Vaessen kon zo opgelucht ademhalen nadat hij opzichtig in de fout ging bij beide doelpunten van PSV. Hij liet in de eerste minuut een schot van Gutiérrez glippen en leidde een kwartier voor tijd de 2-1 in door de bal knullig in de voeten van doelpuntenmaker Mauro Júnior te spelen.

"De 1-0 had ik moeten voorkomen door de bal weg te boksen en bij de 2-1 zag je het verschil tussen Eredivisie-niveau en Keuken Kampioen Divisie-niveau", concludeerde een zelfkritische Vaessen. "Ik baal van mijn eigen fouten, maar deze zege is wel echt een droom."

Trainer Grim was net als zijn doelman verrast dat PSV met elf reservespelers aan de aftrap stond in het Philips Stadion. "Dat heb ik vooraf ook gezegd tegen mijn ploeg en gelukkig hebben we dat afgestraft", zei de coach in gesprek met FOX Sports. "We hoopten op een verrassing en daar hebben we voor gezorgd."

'Iedereen bleef zich houden aan het strijdplan'

Grim moest wel toegeven dat zijn vertrouwen in een goed resultaat slonk na de vroege openingstreffer van PSV. Hij was blij om te zien dat zijn spelers goed reageerden op de vroege domper.

"Iedereen bleef zich houden aan het strijdplan en de afgesproken speelwijze. PSV nam het heft niet in handen, waardoor wij vrijuit konden voetballen. In de competitie hebben we die mogelijkheden ook vaak gekregen, maar beloonden we onszelf niet. Nu heeft PSV ons de kans gegeven en die hebben wij gepakt."

Door de historische stunt - de laatste keer dat PSV in de beker voor eigen publiek werd uitgeschakeld door een club uit de Eerste Divisie was in 1977 - gaat RKC de koker in voor de loting van de achtste finales. De Waalwijkers reikten vorig seizoen ook tot de laatste zestien en werden toen uitgeschakeld door Willem II.

