De amateurs van Kozakken Boys en AFC hebben dinsdagavond in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker voor een stunt gezorgd door respectievelijk Almere City FC (2-1) en TOP Oss (1-0) te verslaan. In Doetinchem leidde Zian Flemming PEC Zwolle met vier treffers naar een 2-5-zege op De Graafschap.

In Werkendam opende Ahmed El Azzouti na tien minuten de score voor Kozakken Boys tegen Almere City. Tien minuten voor tijd bracht Stijn Meijer de Flevolanders uit een penalty op gelijke hoogte.

Het duel leek op een verlenging af te stevenen, maar in blessuretijd ging de nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie toch nog onderuit. El Azzouti bezorgde zijn ploeg op Sportpark De Zwaaier ook de winst.

Yordi Teijsse maakte na ruim een uur spelen in het Olympisch Stadion het enige doelpunt voor AFC tegen TOP Oss. De Brabanders, die zesde staan in de Keuken Kampioen Divisie, eindigden de wedstrijd met tien man door een rode kaart voor Lorenzo Piqué in de slotfase.

In de eerste ronde zorgde AFC ook al voor een stunt. Daarin haalden de Amsterdammers met 5-0 uit tegen Telstar.

Flemming scoort vier keer voor PEC Zwolle

Op De Vijverberg zorgde Flemming in de eerste helft van De Graafschap-PEC Zwolle voor een loepzuivere hattrick. De aanvaller opende na een klein kwartier de score, was tien minuten later opnieuw trefzeker en maakte vlak voor rust zijn derde van de wedstrijd.

Vroeg in de tweede helft deed Javier Vet wat terug voor De Graafschap, maar nog geen vijf minuten later breidde Mike van Duinen de voorsprong voor PEC weer uit.

Erik Bakker maakte er na ruim een uur spelen 2-4 van, waarna Flemming een kleine twintig minuten voor tijd met zijn vierde van de wedstrijd de eindstand bepaalde.

Ook FC Twente en Roda JC komen tot winst

In Enschede boekte FC Twente een 4-2-zege op Noordwijk. De Tukkers kwamen na een klein half uur op voorsprong door een doelpunt van Javier Espinosa. Kort daarna verdubbelde Aitor Cantalapiedra de marge voor de Tukkers.

Noordwijk kwam drie minuten later terug in de wedstrijd door een treffer van Emiel Wendt, waarna Espinosa er nog voor rust met zijn tweede van de wedstrijd 3-1 van maakte.

In de slotfase brachten de bezoekers de spanning nog even terug via een tweede goal van Wendt, maar in blessuretijd besliste Rafik Zekhnini de wedstrijd alsnog.

Roda JC boekte een minimale uitzege op Urk: 0-1. Mohamed El Makrini zorgde vroeg in de tweede helft voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

In Leeuwarden was SC Cambuur met 2-1 te sterk voor Koninklijke HFC. Justin Mathieu en Tyrone Conraad brachten de Friezen op een 2-0-voorsprong, waarna Jacob Noordmans nog voor de aansluitingstreffer tekende.

