PSV-trainer Mark van Bommel en doelman Eloy Room schaamden zich dinsdag kapot na de bekerblamage tegen RKC Waalwijk. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie won na verlenging met 2-3 in Eindhoven.

Van Bommel hoopte RKC ook met elf reservespelers de baas te kunnen zijn, maar het B-elftal van PSV was niet goed genoeg om een plek in de derde ronde van de TOTO KNVB-beker af te dwingen. In de competitie is PSV na tien duels nog altijd zonder puntenverlies.

De Eindhovenaren begonnen nog wel voortvarend. Érick Gutiérrez scoorde al binnen de minuut. Toch gaf de ploeg van coach Van Bommel het duel nog uit handen. In blessuretijd zorgde Darren Maatsen voor 2-2, waarna de spits in verlenging ook de 2-3 maakte.

"We zijn duidelijk niet zo ver als ik had gedacht", zei de PSV-trainer na afloop tegen FOX Sports. "Dit is zwaar teleurstellend. Het enige excuus is dat deze spelers weinig spelen en weinig samenspelen. Verder kan ik het niet verklaren, want wij zijn op elke positie beter. Het is een schande dat we niet verder gaan."

De coach haalde na een uur Bart Ramselaar naar de kant. De middenvelder was een van de weinige ervaren spelers in de basisopstelling. "Maar ik vond hem zeker niet de minste", zei Van Bommel.

"Ik had ze alle elf wel kunnen wisselen. Ik vond ons apathisch. Ik heb dat nog geprobeerd recht te zetten, maar dat lukte niet meer. Ik ben na afloop rustig tegen de jongens gebleven. Donderdag zien we elkaar weer."

Doelman Room schaamt zich kapot

Ook doelman Room, die in de competitie de tweede keus is achter Jeroen Zoet, probeerde niet naar excuses te zoeken. "We kunnen dit alleen onszelf verwijten. Natuurlijk schamen we ons. Dit moeten we gewoon winnen."

Volgens de oud-doelman van Vitesse lag het in ieder geval niet aan de start van PSV. "We starten nog goed en scoren meteen. Dan hoop je dat je op die manier doorgaat, maar dat gebeurde helaas niet", constateerde Room. "We hebben niet op een PSV-waardige manier gespeeld. Als je wil winnen, moet je alles geven."

"We hebben met zijn allen gefaald. Als je wint, doe je dat ook met zijn allen", vervolgde Room. "De goals vallen gewoon te gemakkelijk. Het waren veel kleine dingen waar we niet scherp op waren. We maakten veel fouten, waren erg slordig en hadden veel foute passes. Als je zo de wedstrijd ingaat, gaat het niet goed komen."

